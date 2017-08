Studenter evakuert etter brann i lagerbygning i Tønsberg

En lagerbygning i Tønsberg sto brått i full fyr torsdag kveld. Brannen spredte seg til en annen lagerhall, og mange studenter ble evakuert fra et nabobygg.

– Det er et mellomstort lagerbygg på Kaldnes som er overtent, og som kommer til å brenne ned. Vegg i vegg ligger en svær lagerhall, som det også tok litt fyr i, men det virker som om brannvesenet har fått kontroll her. I tillegg ligger det en bygning med 56 studentboliger rett ved siden av. Alle i dette bygget ble evakuert, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Han forteller at brannvesenet en stund fryktet eksplosjon i den største lagerbygningen, siden det var lagret gassflasker der.

– Det viste seg at gassen man var mest engstelig for, ikke var lagret der likevel, sier operasjonslederen.

Brannvesenet i Tønsberg fikk bistand fra flere andre stasjoner i Vestfold i slukkingsarbeidet. Politiet har ikke fått melding om at det var personer inne i lagerbygningen som raskt sto i full fyr. Tjukk røyk veltet opp fra bygningen, og lukten kunne kjennes over store deler av byen. De nærmeste gatene rundt bygningene ble sperret av mens slukningsarbeidet pågikk.

Bygningen har tidligere vært benyttet til Slottsfjellfestivalens nattklubbkonsept «Kastellnatt». Det er festivalen som benytter lageret, men det er ikke kjent hva som har vært lagret der, og hvor store verdier som er gått tapt i brannen.

Nødetatene ble varslet om at det brant i en bobil som sto lagret i hallen i 19.30-tiden, melder Tønsbergs Blad. Det er imidlertid uklart om brannen startet i bilen eller et annet sted.

