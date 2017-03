En fersk undersøkelsen viser at 28 prosent av norske studenter har tatt forbrukslån eller benyttet kredittkort for å betale basisutgifter som mat, bolig og helsetjenester (illustrasjonsfoto). Foto: iStock/illustrasjon

Studenter tyr til forbrukslån for å dekke utgifter

En ny undersøkelse viser at over 70.000 studenter har søkt om forbrukslån for å få betalt sine utgifter. Norsk studentorganisasjon mener studiestøtten må økes.