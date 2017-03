Studentpolitiker vil ha studentimam i Bergen

ANNONSE

Det er Sosialdemokratisk liste ved Universitetet i Bergen (UiB) som stiller til valg til studentparlamentet i Bergen med ønske om å innføre studentimam ved universitetet. Det kan bli Norges første institusjonaliserte studentimam, skriver Dagen.

– Vi lever i et flerkulturelt samfunn. Allerede nå finnes det et bønnerom på universitetet, og skal man argumentere for å være nøytral til religion, blir det feil. Da må vi fjerne bønnerommet og studentprestene, sier Terje-André Kvinlaug, andrekandidat for Sosialdemokratisk liste og selv aktiv i en kristen menighet i Bergen.

Styrelederen i Bergen Moské liker utspillet fra de sosialdemokratiske studentene.

– Dette er helt fantastisk. En imam kan hjelpe til med alt, på alle linjer. Han kan gjøre det samme som en prest kan for en kristen, sier moskeens styreleder Sajjad Younas.

Spørsmålet er imidlertid hvem som skal betale. I dag er studentpresten fullfinansiert av Den norske kirke. En imamordning må finansieres av andre, mener sosialdemokratene.

– Det viktigste er at studentene ikke skal betale for dette. Vi må finne en løsning som ikke belaster studentene. De skal ikke straffes økonomisk for at vi får en studentimam, sier Kvinlaug.