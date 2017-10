Sumaya Jirde Ali (19) ber Listhaug om å ta et oppgjør med egne tilhengere

Sylvi Listhaug møtte en av sine kritikere til debatt.

Æreskultur, skam og sosial kontroll var tema i «Debatten» på NRK torsdag kveld. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var til stede, og møtte blant annet en av sine kritikere, Sumaya Jirde Ali (19), til debatt, skriver NRK.

Jirde Ali mener Listhaug bruker minoritetskvinner i det politiske spillet, og mener Listhaug og Frps «retorikk og stemining» skaper grobunn for hatkriminalitet.

– Jeg har opplevd dehumanisering, jeg har blitt redusert til en skitten hund, til en kakerlakk, til en parasitt. Jeg har opplevd muslimhat, at jeg bør få hijaben røsket av og bli voldtatt. Jeg har opplevd sexisme, kvinneforakt. Og alt dette kommer fra tilhengere av deg, Listhaug, uttalte Jirde Ali under debatten.

19-åringen føler ikke at Listhaug tar situasjonen på alvor, og ber henne om å ta et oppgjør med sine tilhengere. Listhaug er uenig:

– Jeg holdt en tale på en integreringskonferanse for en tid tilbake siden som tok opp alle sider av denne hetsen som er helt uakseptabel. Da ga jeg klar beskjed om at vi skal omtale hverandre med respekt, og at ingen kan bruke mitt navn til å hetse og komme med slike karakteristikker i mitt navn, uttalte Listhaug.

Debatten gikk også på Twitter. #NRKdebatt var blant Norges mest populære hasjtags torsdag kveld. Her er noe av det som ble skrevet:

Fint at Listhaug måtte stå skolerett for @sumaya_jirde. Ikke at det hjelper. Tilhengerne vil si at "det var hun jo nødt til å si".#nrkdebatt — KSteigen (@KSteigen) October 19, 2017

Tenkt å være aktivistisk og samtidig veldig presis og reflekterende. Det var en fryd å høre @nancyherz Herz på #Debatten i kveld. #nrkdebatt — Sylo Taraku (@SyloTaraku) October 19, 2017

Var komisk å se Sylvi bokstavelig talt gjenta det samme under hele debatten bare med andre ord #debatten #nrkdebatt — S A R A (@sarabarzinje) October 19, 2017

@sumaya_jirde Du er en stjerne. Du er modig og gjorde en fantastisk jobb med å tale hatet midt i mot i #nrkdebatt 💜 — Livstrening.no (@sivbjoe) October 19, 2017

Listhaug får gode råd om hvordan hun bør opptre i samfunnsdebatten - bra av ung jente, synd Listhaug ikke klarte å følge opp #nrkdebatt — Thea Hennie Kveinå (@Theahennie) October 19, 2017

Lytt til kloke Nancy som står der og prøver å nyansere i en debatt som avsporer som bare f... akkurat nå. #nrkdebatt — Sofia N. Srour (@feministjaevel) October 19, 2017

