ANNONSE

Helse Møre og Romsdal er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard, som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp, skriver Sunnmørsposten.

Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt saken til statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale.

– Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saken, og avventer videre oppfølging fra statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier helseforetakets administrerende direktør Espen Remme i en pressemelding onsdag kveld.

Før jul la Statens helsetilsyn fram sin endelige rapport i saken og konkluderte med at Gils Ødegaard ikke hadde fått forsvarlig helsehjelp. Sykehuset i Kristiansund hadde helgestengt barneavdelingen for å spare penger, og gutten ble ikke umiddelbart sendt til sykehuset i Ålesund.

LES mer: Helsetilsynet vil straffe helseforetak i Sebastian-saken

OG her: Sebastian (10 mnd) ble begravet fredag