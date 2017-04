SV ber Brende svare på om Norge ville ha Saudi-Arabia i likestillingskommisjon

ANNONSE

– Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen, spør SV-leder Audun Lysbakken.

Han peker på at Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking, men at landet på tross av dette nylig ble valgt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners stilling.

Han viser også til at Utenriksdepartementet ikke har svart Aftenposten på spørsmål om Norges stemmegivning.

Totalt fikk Saudi-Arabia 47 av 54 stemmer da landet ble valgt inn som medlem i FNs Social and Economic Council (ECOSOC), der blant annet Norge er medlem.

