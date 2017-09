SV og Rødt krever stopp i søppel-privatiseringen

SV og Rødt mener RenoNorden-konkursen, som rammer søppeltømmingen i over 130 kommuner, må føre til stans i all privatisering av renovasjon.

Avfallsselskapet RenoNorden håndterer avfallet fra én av tre husstander i Norge, og 134 kommuner er rammet etter konkursen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener saken må få politiske konsekvenser.

– Dette bør bli spikeren i kista for å sette ut søppel på anbud. Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste, og politikerne må slutte å utsette innbyggerne for den risikoen det innebærer å sette ut denne oppgaven til kommersielle selskaper. Når som helst kan eierne slå selskapet konkurs når de ikke lenger føler de får nok profitt. Det så vi med Veireno-saken i Oslo og nå med RenoNorden i over 100 norske kommuner, sier Moxnes til NTB.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes mener saken bør være en kraftig vekker.

– Det er på tide å avslutte eksperimentene med privatisering av renovasjon, sier han.

– Ta tilbake søpla

Moxnes oppfordrer politikerne i de berørte kommunene til å ta tilbake søppelhåndteringen i egen regi, slik Oslo kommune gjorde etter Veireno-konkursen tidligere i år.

Det private selskapet Veireno gikk konkurs i februar etter langvarige problemer med å håndtere søppelinnhentingen. Dette arbeidet overtok Veireno høsten 2016 fra Oslo kommune, som året før hadde besluttet å konkurranseutsette tjenesten.

– Jeg forventer at rødgrønne partier støtter dette i de rammede kommune, og så oppfordrer jeg de borgerlige partiene til for en gangs skyld å legge bort de ideologiske skylappene og gjøre det som er best for innbyggerne, sier Moxnes.

Krever at regjeringen griper inn

Torgeir Knag Fylkesnes forventer at regjeringen rydder opp.

– Det tar ikke langt tid uten søppelhenting før det blir kaos, og fortsetter kaoset kan vi få enda større problemer. Nå må regjeringen ta ansvar og ta kontroll over nødvendig utstyr slik at søppelet blir hentet, sier han.

– SV tar opp saken med regjeringen med en gang, og vi forventer nå at de reagerer uten å vente, sier Fylkesnes.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet har følgende korte kommentar til utfordringen fra SV.

– Det er kommunene som er ansvarlig for avfallshåndteringen, dette er ikke et statlig ansvar.

Har du sett denne populære videoen?

Mest sett siste uken