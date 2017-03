SV vil avkriminalisere narkotikabruk

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Sosialistisk Venstreparti (SV) vedtok søndag å ha som politikk å avkriminalisere narkotikabruk.

Landsmøtet skjerpet dermed formuleringen som et flertall i landsstyret i utgangspunktet gikk inn for, nemlig å "nedkriminalisere" besittelse av brukerdoser.

Det var også et forslag om å fjerne hele formuleringen, men dette gikk ikke gjennom under avstemmingen.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråde for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo.

- Jeg er veldig glad nå. Jeg har tvilt meg frem til dette standpunktet, men folk som selv har kommet seg ut av rusproblemene, og kloke fagfolk og pårørende som Thorvald Stoltenberg, har overbevist meg, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kort tid etter at vedtaket ble fattet.

- SV har lagt avgjørende vekt på at bruken av politi og starff skyver folk vekk fra fellesskapet og virker stigmatiserende. Det vi trenger er mer forebygging og helhetlig hejlp, slik de har gjort det i Portugal. Politiets ressurser må i større grad brukes på å ta bakmennene i narkotikaindustrien.

Forslaget om å avkriminalisere narkotikabruk ble sent fredag kveld debattert, og Nettavisen omatlte forslaget lørdag. Høyre vedtok også å avkriminalisere narkotikabruk under deres landsmøte forrige helg.

- Jeg støttet et forslag om å avkriminalisere narkotikabruk. Jeg har tvilt meg frem til dette, men jeg mener det er den rette veien å gå for å hjelpe rusmisbrukere, sa byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) til Nettavisen lørdag.

- Dette handler om å gå bort fra å bruke politi, straff og bøtelegging på folk som har et rusproblem eller som bruker dop. Ved å ta fra dem brukerdosene, som i dag, fører det til at flere driver med prostitusjon og begår lovbrudd for å få penger. Forslaget betyr ikke at vi vil ta bort politi og straff for dem som selger det.

I Riksadvokatens siste rundskriv, som ble offentliggjort i slutten av februar, understrekes kampen mot grove narkotikaforbrytelser. Dette skal være et prioritert område for politiet.

I rundskrivet heter det blant annet:

«(...). Politiets arbeid med å avdekke bakmenn og inndragning av profitt må derfor også i 2017 gis tilstrekkelig oppmerksomhet. Innsatsen skal særlig rettes mot kriminelle nettverk og den illegale virksomheten som disse står for hva gjelder ulovlig produksjon, transport, smugling og omsetning.»

Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh (SV), sitter i fylkestinget i Aust-Agder og er førstekandidat til Stortinget i fylket.

SVs forslag til politikk er myntet på unge narkotikabrukere og personer som sliter med rus. Nettavisen har snakket med enkelte i kriminelle miljøer som driver med omsetning av narkotika. Ingen ønsker å stille til intervju, men de hevder risikoen ved å drive med narkotikasalg synker dersom det blir en lovendring for avkriminalisering av bruk og besittelse.

Fredrik Schulze-Krogh har jobbet som politibetjent i forebyggende avdeling i Arendal. Han sitter i fylkestinget i Aust-Agder og er første stortingskandidat for SV i fylket. Han har ikke samme syn som sin partifelle i Oslo, og ønsker ikke å kommentere SVs vedtatte politikk søndag.

Han uttalte følgende lørdag:

- Jeg mener forsalget er for snevert. Narkotikamisbruk favner ikke bare tunge misbrukere, men også unge som er i ferd med å begynne, og eksperimentere, med narkotika. Avkriminalisering vil begrense mulighetene for å gjøre noe med dem.

- Jeg er fullstendig enig i at straff ikke er det som er riktig middel mot tunge rusmisbrukere, de trenger hjelp, men det er ikke politiets ansvar. Vi trenger et omsorgsvesen som ivaretar dem på en bedre måte enn i dag.