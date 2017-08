Svanen «Havnesjefen» er avlivet

Svanen «Havnesjefen» i Os er avlivet. Den skal senest onsdag ha gått til angrep.

Fungerende ordfører Laila Reiertsen i Os bekrefter avlivningen.

- Den er tatt hånd om for å si det sånn, sier fungerende ordfører i Os kommune, Laila Reiertsen, til VG.

Onsdag ettermiddag angrep knoppsvanen på nytt. En 16 år gammel jente måtte hoppe i sjøen da svanen, som har fått tilnavnet «havnesjefen», gikk til angrep.

- Svanen ble avlivet onsdag kveld, sier Reiertsen til NTB.

Etter nytt angrep



Ifølge VG vil ordføreren ikke gå inn på hvordan avlivingen skal ha skjedd eller nøyaktig tidspunkt for hendelsen.

Svanen skal ha hakket etter den 16 år gamle jenta og gikk løs på både henne og båten hun satt i. Da svanen kom seg oppi båten, fikk jenta panikk, hoppet ut i vannet og svømte til land, skriver avisa Midtsiden.

Svanen har over lang tid skapt trøbbel i havnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni dro en barnehagejente under vann, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlives.

Vedtaket om avliving ble iverksatt 23. juli og skulle gjennomføres innen 19. august. Svanen ble avlivet en halv måned før fristen.

- Landbrukskontoret valgte å effektivisere vedtaket etter hendelsen i går kveld, sier Laila Reiertsen.

Tilbød amnesti



Ordfører Ståle Versland i Modum kommune i Buskerud har tilbudt seg å ta imot den dødsdømte svanen med åpne armer.

(©NTB)



