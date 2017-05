Sverigedemokraterna nest største parti på målinger

ANNONSE

Regjeringspartiet Socialdemokraterna er Sveriges største parti med 27, 8 prosent oppslutning, viser en ny sammenstilling av alle meningsmålingene den siste måneden, som svensk TV4 har laget.

Her får Sverigedemokraterna (SD) 19,3 prosent, mens Moderaterna er nede på 17,0 prosent. Dermed har SD tatt steget opp fra tredje størst etter valget i 2014 til å bli Sveriges nest største parti.

To partier er under sperregrensen. Kristdemokraterna får 3,7 prosent og Miljöpartiet 3,6 prosent og ville ikke kommet inn i Riksdagen med et slikt valgresultat.

Moderaterna har tapt 6,3 prosentpoeng siden valget i 2014, mens Centerpartiet er mer enn doblet, fra 6,1 til 12,8 prosent.

Dermed er de to blokkene i svensk politikk helt jevnstore, mens SD står utenfor.

Endringene fra forrige måned er små.