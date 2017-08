Søviknes angriper MDGs oljepolitikk fra sykesenga

Oljeministeren må drive valgkamp fra sykesenga etter uhell på dansegulvet. I en video retter han skytses mot MDG og Ap.

OSLO (Nettavisen): Skaden oljeminister Terje Søviknes (Frp) pådro seg på dansegulvet i helgen var verre enn ventet. Nå må han legge valgkampturneen på is, men hilser fra sykesenga med en advarsel mot partiene som vil stenge oljekranene.

- Katastrofe for landet



- MDGs politikk med å avvikle norsk olje- og gassvirksomhet innen 15 år vil være en katastrofe for landet, sier statsråden i en Facebook Live-video fra sykesenga på Haukeland onsdag.

Her forklarer han også bakgrunnen for at han havnet på operasjonsbordet og at det foreløpig er uklart når han kan komme tilbake.

- Nå fikk jeg plutselig testet ut velferdstjenestene etter et uhell på dansegulvet lørdag. Sving og glatte dansegulv er ingen god kombinasjon, sier Søviknes.

Må begynne på opptrening

Han forteller at han har gjennomgått en operasjon der han har fått satt inn noen skinner og skruer og at han nå skal begynne opptreningen.

Terje Søviknes var på turné for å snakke om Norges framtid med olje- og gass da uhellet satte en foreløpig stopper for Frp-statsrådens reisevirksomhet.

Frykter for arbeidsplasser og velferd

Fra sykesenga kommenterer han det siste utspillet fra MDG og advarselen som konserntillitsvalgt for Safe og YS i Statoil, Bjørn Asle Teige, kommer med.

Teige frykter for arbeidsplasser i leverandørindustrien hvis det ikke blir åpnet nye store leteområder, og dette er en frykt Søviknes deler.

- Vi holder nå på med Johan Svedrup - Norges største industriprosjekt. Det skal stå ferdig i 2019, gir 50.000 årsverk og skal produsere i 50 år framover. Men når det er ferdig, når Gina Krogh er ferdig og når Johan Castberg er ferdig, er det ingen nye, store utbygginger på norsk sokkel, sier Søviknes.

- Det trenger vi for å beholde arbeidsplasser i leverandørindustrien langs kysten og for å skaffe inntekter til velferden vår, understreker han.

Søviknes sier politikerne i valgkampen må være tydelige på hva de vil med norsk olje- og gassvirksomhet. Han mener Frp og Høyre er tydelige på at de vil satse videre og at MDG er tilsvarende tydelige på at de vil strupe denne virksomheten i løpet av 15 år.

- MDGs politikk vil være en katastrofe for arbeisplasser langs kysten og bidra til at vi går glipp av store inntekter til barnehager, skole og eldreomsorg i årene framover, sier han.

Utfordrer Ap



Søviknes utfordrer også Arbeiderpartiet til å komme på banen med et tydelig budskap om hvilken vei de ønsker å gå. Ifølge Søviknes er Aps politikk på dette området ikke klar:

- Partiet står i spagaten etter kompromissvedtaket på sitt landsmøte om Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Frp-statsråden fra sykesenga.

