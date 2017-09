Søviknes langer ut mot «naive» oljemotstandere

- Tror ikke de skjønner verdien av olje- og gass, sier oljestatsråd Terje Søviknes (Frp).

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) tar i Dagens Næringsliv tirsdag et oppgjør med det han kaller drømmere i Oslo som ikke har forstått «hva vi lever av i dette landet». Søviknes uttrykker bekymring for politiske partier og miljøer som ikke vil videreutvikle norsk olje- og gassindustri.

- Drømmeri



- Det er høyt utdannede folk, men jeg tror ikke de skjønner verdien av olje- og gass. Hva det betyr for nasjonen. For å si det rett ut, litt drømmeri. Det er veldig mange naive folk som svirrer rundt i Oslo i disse miljøene og som knapt har sett et verft, som knapt har sett en leverandørbedrift, knapt har sett en oljeplattform og ikke helt ser hvilken kompetansebase vi sitter på, sier Søviknes til Dagens Næringsliv.

Besøkte Klosterfjorden



Terje Søviknes var mandag i Klosterfjorden ved Haugesund der sammenstillingen av boreplattformen for Johan Sverdrup-utbyggingen finer sted. Boreplattformen er en av fire plattformer som utgjør det planlagte feltsenteret for Johan Svedrup. Leverandøren Aibel AS er ansvarlig for prosjektering, anskaffelser og bygging av plattformen, mens Statoil er operatør, melder Olje- og energidepartementet.

Her kunne han lytte til blant andre Statoil-sjef Eldar Sætre som fortalte at Johan Svedrup ikke bare vil være en pengemaskin for Statoil, men også for norsk økonomi de neste tiårene. Ifølge Sætre er det snakk om rundt 700 milliarder kroner i skatteintekter for den norske stat, skriver Dagens Næringsliv.

Lysbakken: - Kjente toner

SV-leder Audun Lysbakken forsvarer seg i DN mot kritikken fra Søviknes. Lysbakken sier det er SV og deres allierte som forsvarer de norske interessene.

- Dette er kjente toner fra Søviknes. Men egentlig svikter han Vestlandet ved å gjøre Norge mer oljeavhengig, sier Lysbakken til avisa.

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte mandag Klosterfjorden sammen med Statoil-sjef Eldar Sætre og konserndirektør i Aibel Mads Andersen.

Har du sett denne videoen?