Søviknes om Ap-kritikk: - Synes det er ganske frekt

GARDERMOEN (Nettavisen): - Jeg synes det er ganske frekt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Nettavisen.

Søviknes reagerer kraftig på Frp-kritikken Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske kom med gjennom Nettavisen fredag kveld, etter partileder Siv Jensens landsmøtetale.

KRITISERTE: Ap-nestleder Trond Giske etterlyste de arbeidsledige i Siv Jensens landsmøtetale, og kritiserte Frps innsats på oljefeltet.

- Frp har hatt olje- og energiministeren i fire år uten at det har skjedd noen verdens ting i denne saken. Så her har Siv Jensen mye mer å svare for, sa Giske, som svar på Jensens angrep på Arbeiderpartiets nei til konsekvensutredning av områdene Nordland VII og Troms II for oljevirksomhet.



- Det er helt feil



Søviknes mener Giske bommer totalt med sine uttalelser.

- I forhold til olje og gass så er det helt feil. Denne regjeringen har jo hatt all-time-high i tildelinger av utvinningstillatelser, sier han, og utdyper:

- Hittil har vi gitt ut 241 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Min forgjenger Tord Lien bidro til å åpne for første gang nye områder på norsk sokkel, gjennom Barentshavet sørøst i 23. konsesjonsrunde. Der skal det gjennomføres leteboringer nå i sommer med Statoil, sier han.

Han viser også til at han selv som statsråd blant annet har åpnet for 87 nye blokker for oljenæringen i Barentshavet og Norskehavet.

- Vi har også hatt 24. runde som går i nye områder av norsk sokkel, som det ble utlyst høring på tidligere i vinter, og som vi skal ha ut endelig før sommeren med 102 blokker, sier Søviknes, og understreker:

- Det vi gjør er at vi legger til rette for at olje- gassbransjen kan lete, og det er leting som må til for å gjøre funn, for deretter å få utbygging, arbeidsplasser og verdier til fellesskapet. Så denne regjeringen har vært særdeles aktiv, mener han.

- Ap skaper en usikkerhet



På Aps landsmøte for to uker siden, ble det vedtatt et kompromissforslag ved å åpne for en konsekvensutredning av Nordland VI-feltet, mens beslutningen utsettes for områdene Nordland VII og Troms II.

- Det Arbeiderpartiet bidrar til med sitt kompromiss på Lofoten, Vesterålen og Senja, er jo å skape en usikkerhet om framtidig oljeaktivitet på norsk sokkel, sier Søviknes til Nettavisen.

- Arbeiderpartiet har alltid stått sammen med Høyre og Frp, i det å være tydelige på en langsiktighet på norsk sokkel, slik at man kan holde oppe aktiviteten. Nå bidrar de jo med kompromisset sitt til å skape en usikkerhet om hvilke krefter som skal vinne fram i Arbeiderpartiet i fortsettelsen, sier han.

Han påpeker dessuten at inntektstapet ved Arbeiderpartiets nei til Nordland VII og Troms II, er anslått til svimlende 225 milliarder kroner.

- Jubler ikke over Aps medisin



Giske etterlyste også de arbeidsledige i Siv Jensens landsmøtetale.

- Ja, det er fortsatt for mange som er arbeidsledige, men de siste 4-5 månedene har vi hatt en nedadgående trend, heldigvis. Det betyr at det lysner. Nå er aktiviteten på vei opp, og de tar inn igjen ansatte. Det er all grunn til å se positivt på min bransje, sier Søviknes, og sparker tilbake mot Arbeiderpartiet:

- Arbeiderpartiets medisin, med 15 milliarder i økte skatter, er ikke det som nå møter jubel ute i næringslivet. Det vi trenger er private arbeidsplasser, ikke det Giske peker på, at de skal ha 15 milliarder til offentlige arbeidsplasser, sier han.