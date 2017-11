Sykehjemmet Randi (94) bor på tar røyke-grep

Nå blir det varmelampe for Randi og de andre røykerne.

- Det er lagt til rette for pasientene med røykeplasser ved hvert team. Nå blir det varmelamper på to av dem, og så får vi vurdere behovet for levegger.

Det sier Heidi Gjerdrum, som er virksomhetsleder i omsorgstjenesten og Åsnes sykehjem, til Glåmdalen. Hun sier at det blir tatt hensyn til røykerne og lagt til rette for at alle skal få røyke.

Men hun har også ansvar for de ansatte, for å følge røykeloven og kommunestyrets vedtak om en røykfri kommune.

Les om bakgrunn: - Mor (94) må få lov å røyke uten å fryse i hjel

Det blir varmelamper

VERDIGHET: og respekt for enkeltmennesket er viktig i vårt møte med pasientene. Derfor legger vi også til rette for røykerne, men må også ta hensyn til de ansatte, sier Heidi Gjerdrum.

Men utspillet fra Tove Fjeldstad Skjøthaug har ført til at det tas øyeblikkelige grep ved Åsnes sykehjem.

– Et godt samarbeid med teknisk avdeling i Åsnes kommune gjør at to varmelamper blir montert i slutten av uka. Dette gjelder team 3 hvor Skjøthaugs mor bor og på verandaen på team 7, sier Heidi Gjerdrum.

Hun legger til at de vil forsøke dette først – og deretter vurdere og utrede behovet for levegger.

Les også Baard Fiksdals kommentar: La Randi (94) få røyke!



Verdighet og respekt

Heidi Gjerdrum understreker at det er viktig for sykehjemmet at pasientene opplever at de som enkeltmennesker blir møtt med verdighet og respekt samtidig som de mottar forsvarlige helsetjenester.

I dette ligger også muligheten til å røyke. Røykerommet ble stengt for mange år siden, og Gjerdrum ser det ikke som aktuelt å bruke et pasientrom til dette.

– Men det røykes på alle team, og pasientene får hjelp til å kle seg og komme seg ut på røykeplassen, sier hun til avisen.

Dersom det er noen som har langtidsplass er for syke til å klare dette, har vi også åpnet for at pasienter kan røyke på sitt rom. Det krever spesielle tiltak; som at de ansatte må si ja til å gå inn på dette rommet, og at de må skifte klær når de går ut av rommet. Av hensyn til de andre pasientene.

BEKYMRET: Tove Fjeldstad Skjøthaug var bekymret for at moren skal få lungebetennelse når hun sitter ute i kald trekk på sykehjemmet for å få sin etterlengtede røyk.

Dette har vi ikke hatt tilfeller av de siste tre årene, sier Gjerdrum.

Det er vedtatt i kommunestyret at Åsnes kommune skal være en røykfri kommune fra 1. januar. Det innebærer at de ansatte må skifte og forlate sykehjemmets område når de har en ulønnet matpause.

Røykepass i alle team

Gjerdrum sier at det er omtrent 10 prosent som røyker og hun mener at røykeplasser ved hvert team gjør det mulig for alle å ta sin røyk.

Hun nøler også med å si ja til å sette opp levegger. Både fordi det er noen av plassene som er lune nok fra før, og at hun er opptatt av likebehandling.

– I et budsjett på 112 millioner kan dette synes som småpenger, men vi må vurdere hensikten og konsekvensene av disse tiltakene, sier hun.

Etter at Tove Fjeldstad Skjøthaug tok opp problemet i sosiale medier, har det fått stor oppmerksomhet og mange har engasjert seg. Ordfører Ørjan Bue sier at han forstår problematikken og har adressert utfordringen til virksomhetsleder for tekniske tjenester, Otto Langmoen.

Otto Langmoen og Heidi Gjerdrum har hatt en dialog om mulighetene, og Gjerdrum har hatt møter med vaktmester og avdelingsledere om muligheter og behov.

Flere artikler fra Glåmdalen finner du her!



Mest sett siste uken