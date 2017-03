Sykepleiere i Nesseby må jobbe 44 lørdager i året

ANNONSE

– Det er et overtramp mot sykepleierne i Nesseby, sier lederen for Sykepleierforbundet i Finnmark, Elin Holmgren, til NRK.

Den nye arbeidstidsordningen er et resultat av at fagforeningen ikke ble enig med kommunen om ny turnus.

– Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund undertegnet ikke den nye arbeidstidsavtalen før jul i fjor, fordi de ikke fikk mulighet til å se over avtalen. Da ble de påtvunget en ny og mye verre turnusordning, sier Holmgren.

Den nye turnusen gir dem kortere vakter og dermed flere arbeidsdager for å oppnå full arbeidstid. I stedet for 18 til 19 helger årlig, må sykepleierne jobber 18 søndager og 44 lørdager i året.

Holmgren sier hun mener Nesseby kommune bruker den nye turnusen som et pressmiddel. Flere sykepleiere i kommunen skal nå se seg om etter annet arbeid.

Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune forsvarer den nye turnusordningen og sier til NRK at han mener sykepleierne hadde fått en bedre turnus om de gikk med på kommunens opprinnelige forslag. Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby, viser til at de har fått råd fra jurister, og at hun er trygg på at avtalen er innenfor loven.