Ulykken skjedde ved Andersrødkrysset mellom Saltnes og Tomb, melder Fredriksstad Blad.

– Det fremstår som en alvorlig ulykke, mend et er for tidlig å si noe om skadeomfanget, annet enn at syklisten ikke var ved bevissthet, sier operasjonsleder Villy Meier hos politiet i Østfold.

Et SeaKing redningshelikopter ble rekvirert til stedet. Ulykken skjedde like før klokka 7 torsdag morgen og skapte lange køer i området.

