Sylvi Listhaug (Frp): - Jeg tror de fleste har skjønt at jeg ikke lar meg kneble

NYDALEN (Nettavisen): Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har gjentatte ganger satt fyr på innvandringsdebatten med krasse utspill.

Hun har omtalt sine meningsmotstandere som et «hylekor», men selv mener Listhaug at hun blir stemplet og bevisst misforstått.

- Dersom du velger å tolke meg etter beste mening og hører hva jeg har å si, så er det ingen grunn til å bli sint. Men det er klart hvis du velger det motsatte for å lage krig, da blir det en opphisset stemning, sier statsråden til Nettavisen.

Onsdag deltar hun på Nettavisens konferanse om islam, innvandring og ytringsklima i Oslo, der hun skal i duell med Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, som tidligere har fått Listhaug til å se rødt med sine skriverier.

- Jeg synes det er veldig fort at man blir stemplet hvis man mener noe på dette feltet her. Spesielt hvis du ønsker en streng politikk, sier Listhaug.

- Blir raskt satt i en bås



Listhaug vet hva hun snakker om, etter å ha møtt mediestormen en rekke ganger siden hun ble statsråd for det betente innvandringsfeltet.

- Det blir fort tatt fram beskyldninger om nazisme, fascisme og at du ønsker dem tilbake til Tyskland og måten de holdt på der med jødene. Du blir veldig raskt satt i en bås, og det synes jeg er veldig synd. For jeg tror målet til alle, enten du ønsker enn streng eller en liberal politikk, er å hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon, sier hun.

- Føler du at du ofte blir stemplet?



- Ja, hele tiden. Det er bilder av meg i nazi-uniform, og du blir forsøkt satt i bås med ekstremister. Slik er det jo hele veien, sier Listhaug.

Hun mener mange av meningsmotstanderne misforstår med overlegg.

- Det jeg opplever er at de reagerer på ting jeg ikke har sagt eller ment, men har vridd det til noe annet. Enkelte ting har jeg holdt på med å forklare i over ett år, og man vil likevel ikke forstå det. Da handler det om at man vil tolke det i verste mening, mener hun.

OMSTRIDT: Listhaug har fått hard medfart for en rekke uttalelser mens hun har vært statsråd for det betente innvandringsfeltet.



- Er det mange som går for langt i debatten?

- Jeg mener det er mange som går for langt, men det er på begge sider. Det er jo det som gjør det så betent også, sier Listhaug.

- Du har jo selv hatt en veldig krass tone. Ønsker du bevisst å provosere med utspillene dine?

- Nei, jeg har alltid sagt det jeg mener på en forståelig og folkelig måte. Det er bare slik jeg er. Noen mener at utspillene har vært planlagt i flere måneder, men det er nok ikke sånn, sier hun.

- Det var hatefullt



Noe av det som fikk henne selv til å slå tilbake i fjor høst, var kommentaren «Sylvilismen» skrevet av motdebattanten Hege Ulstein.

- Hele kronikken synes jeg var nedlatende og hatefull. Da tillot jeg meg å skrive det, og da blir det voldsomme reaksjoner fra mediene. Det var ingen reaksjon på det hun skrev, men når jeg tar til motmæle blir det voldsomme reaksjoner. Det er litt betegnende, sier Listhaug til Nettavisen.

- Tok du deg nær av innlegget?

- Nei, absolutt ikke. Hun er i sin fulle rett til å skrive det hun skriver, og jeg er i min fulle rett til å svare på det. Selv om du er statsråd må du kunne svare når noen skriver noe du føler går over streken, sier hun.

Listhaug er likevel krystallklar på at hun ikke lar seg stoppe.

- Jeg tror de fleste har skjønt at jeg ikke lar meg kneble, og det er vel noe som irriterer en del nesten til å gå fra vettet, sier Listhaug.

DUELL: Dagsavisens kommentator Hege Ulstein mener Sylvi Listhaug må tenke på hvordan hun selv ordlegger seg om innvandringspolitikken, og møter henne til duell på onsdag.



Ulstein: - Tenke på hvordan hun ordlegger seg



Ulstein mener imidlertid at Listhaug kan takke seg litt selv.

- Jeg er helt enig med Listhaug i at det å stemple meningsmotstandere ofte fører til at vi ikke får en god debatt, og da bør hun kanskje tenke på hvordan hun selv velger å ordlegge seg. Hun har selv kalt motstanderne sine «hylekor» og «folk som hater og håner», sier Ulstein til Nettavisen.

Dagsavisens kommentator mener det er viktig med en saklig debatt, der man snakker om saker og ikke personer.

- Dette er en tematikk som vekker sterke følelser, og alltid når man diskuterer slike emner er det viktig å holde en ryddig og saklig tone. Det er så fort at det bikker over, og det ansvaret har alle, og kanskje spesielt ledende politikere, sier hun, og påpeker samtidig:

- Hvis du velger å ha en veldig krass og konfronterende tone med mye karakteristikker, så vil vi få en debatt deretter, sier Ulstein.

- Mye god debatt i Norge



Selv mener hun debattklimaet generelt er ganske bra.

- Jeg synes det er veldig mye god debatt om integrering i Norge. Vi har et veldig godt utgangspunkt til å diskutere det på en skikkelig måte. Mesteparten av ordskiftet vi har, synes jeg er ganske saklig og postivt, sier Ulstein, og legger til:

- Så har du noen eksempler på det motsatte i noen uformelle fora, som i sosiale medier, hvor det er en del rasistiske utsagn og mye personangrep.

Men at Listhaug mener hennes kommentar var hatefull, forstår hun lite av.

- Jeg skjønner ikke helt hva hun mener med det. Det var en analyse av hennes retorikk der utgangspunktet var at hun hadde skrevet et blogginnlegg om elitefeminister, sier Ulstein.

- Har ikke kalt henne nazist



Hun kjenner seg heller ikke igjen i statsrådens beskrivelser av at hun blir kalt nazist.

- Jeg kan ikke komme på noen eksempler der opposisjonen på Stortinget har kalt henne nazist eller fazist. Det er nok et marginalt fenomen, og der tror jeg dessverre at hun ikke er alene. Både vi som skriver mye og deltar i samfunnsdebatten, får jevnlig merkelapper satt på oss, sier hun.

Onsdag møtes Listhaug og Ulstein til duell på Nettavisens Friske meninger-konferanse om «Islam, innvandring og ytringsklima». Hele konferansen strømmes direkte på Nettavisen fra klokken 9.00.