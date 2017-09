Sylvi Listhaug belønner kommuner som lykkes med integrering med flere flyktninger

Nå konkurrerer kommunene om flyktninger og asylsøkere.

Kun 2.380 asylsøkere kom til Norge første halvår av 2017. Det er det laveste tallet på asylankomster siden 1990-tallet.

I 2016 lå det totale antall asylankomster på 3.460, noe som er det laveste tallet på nesten 20 år. Rekordmange får bli i landet.

De lave tallene på asylankomster har ført til en helt ny situasjon i Norge, skriver Aftenposten. Mens man under flyktningkrisen slet med å få bosatt asylsøkerne i landets kommuner, har det nå oppstått konkurranse om asylsøkerne grunnet tiltrengte arbeidsplasser og ekstra tilførte midler til kommunene.

I fjor ble 15.300 flyktninger bosatt i Norge, og Listhaug roser kommunene for å ha bosatt rekordmange flyktninger de siste årene. I en oversikt fra SSB ser vi at det er enkelte kommuner som lykkes bedre med integreringen enn andre, og Listhaug vil nå premiere de kommunene som kommer best ut med flere flyktninger.

Se oversikten over hvilke kommuner som lykkes best i Aftenpostens artikkel.

– Nå kommer det rekordfå asylsøkere til Norge. Da har vi muligheten til å styre bosettingspolitikken enda mer og bosette flyktninger i kommuner som er best på integrering og vi kan fokusere på kommuner som både vil og kan oppnå gode resultater, sier Listhaug.

Hun mener det er positivt å bosette flyktningene på færre steder fordi det da kan gis et differensiert tilbud, og vil være lettere å gi individuell oppfølging. Videre sier Listhaug at de kommunene som kommer best ut når det gjelder integrering av asylsøkere, ofte har en overordnet satsing fra en politisk ledelse som er involvert. I tillegg har kommunene hatt behov for arbeidskraft.

