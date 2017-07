Sylvi Listhaug ber kvinner om å anmelde trakassering: - Vi må vite omfanget

Etter en ubehagelig opplevelse på stranda, ba Martine Halvorsen (19) om hjelp fra politikerne til å få bukt med kvinnediskriminerende holdninger.

Lørdag var Martine Halvorsen (19) i en park i Skien. Hun solte seg i bikini sammen med kjæresten og gode venner.

- Kjæresten min og kompisene hans var ute og badet, så jeg satt alene da tre unge menn med utenlandsk bakgrunn kom bort til meg. De spurte om jeg ville bli med dem, og jeg svarte høflig nei, sier Halvorsen til Nettavisen.

Mennene skal ha blitt stående likevel, og Halvorsen opplevde situasjonen som ubehagelig da de begynte å tulle og le.

- De spurte hvorfor jeg ikke ville bli med, og jeg svarte bare at jeg hadde det fint der jeg satt. Plutselig sier han ene noe om at det ikke var så nøye likevel, jeg var uansett bare en hore som gikk kledd som jeg gjorde.

Halvorsen forteller at hun ble så sjokkert at hun reiste seg opp.

- Da sier han ene noe sånt som at «alle norske jenter fortjener å bli voldtatt, sånn som vi kler oss og oppfører oss», forteller 19-åringen.

MARTINE HALVORSEN ber politikerne om å ta ansvar for kvinnediskriminerende holdninger som ikke stemmer overens med norske verdier.

- Hvem tar ansvar?



Halvorsen har skrevet om opplevelsen i et blogginnlegg, der hun stiller både statsminister Erna Solberg og innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, til veggs.

«Jeg lurer på hvem som egentlig tar ansvar for disse holdningene? Er det Erna sin jobb? Er det Sylvi sin jobb? Er det rettssystemet sin jobb? Eller skal jeg akseptere å få høre at vi norske jenter alltid er interessert i sex, fordi vi bruker bikini om sommeren, går i shorts og singlet?» skriver Halvorsen i innlegget.

Til Nettavisen sier Halvorsen at hun er bekymret over at det finnes mennesker med slike holdninger.

- Om det er tre eller mange hundre som tenker som disse mennene, så er det uansett et problem. Hva hvis de hadde vært truende? Eller hvis det ikke var andre folk rundt meg? Eller hva om jeg faktisk hadde blitt med dem da de spurte og de hadde holdt ord om at vi fortjener å bli voldtatt? Hvem er det da som har ansvaret?

- Deres ansvar



Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier til Nettavisen at hun reagerte sterkt da hun leste Halvorsens innlegg.

- Det er totalt uakseptabelt at jenter i Norge skal oppleve å bli trakassert fordi man ønsker å sole seg og bade. I Norge skal alle jenter kunne gå kledd som de ønsker - uten å bli utsatt for denne typen ubehagelige opplevelser, sier Listhaug.

- Halvorsen etterspør at noen tar ansvar for disse holdningene, og nevner ditt navn i den sammenheng. Er det ditt ansvar?

- Det er de menneskene som har disse holdningene som har det hele og fulle ansvaret for dette. Alle som kommer til Norge skal innrette seg etter verdiene vi har i landet, og en av verdiene vi har i Norge er likestilling mellom menn og kvinner. Har man et problem med det, finnes det veldig mange land i verden hvor kvinner undertrykkes, og disse mennenes steinalderske holdninger dominerer, som de kan velge å flytte til, sier Listhaug.

- Men vi vet at det ikke er så enkelt som å be alle med slike holdninger om å flytte til et annet land. Nå sitter Frp i regjering, og spørsmålet er da om det ikke er deres ansvar å få bukt med disse holdningene?

- Det er politikernes ansvar å sørge for at vi gjør det vi kan for at de som kommer til Norge skal forstå norske verdier, norsk kultur og norske regler, men det er de som kommer hit som har ansvar for å følge reglene. Vi politikere kan ikke vedta at de skal etterleve dette, men vi kan sette krav til integreringspolitikken om at alle skal få en grundig innføring i norsk kultur, sier Listhaug.

Oppfordrer jenter til å anmelde



Listhaug understreker videre at regjeringen har innført et kurs i norsk kultur og norske verdier, og at de på denne måten har tatt ansvar for å gi asylsøkere den innføringen de trenger i norske verdier og holdninger.

- Der lærer de at kvinner og menn er likestilte i Norge, og at vi alle har samme rettigheter. Men det er dessverre ikke slik at alle automatisk tar til seg alt vi lærer bort, sier Listhaug.

Hun oppfordrer alle kvinner til å anmelde slik type trakassering som det Halvorsen opplevde.

- Det er viktig at vi som politikere sender ut et tydelig signal om at norske jenter ikke skal akseptere denne typen trakassering, men disse jentene må da anmelde tilfellene slik at vi vet omfanget. Deretter blir det en sak for politiet, avslutter Listhaug.

