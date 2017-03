Sylvi Listhaug i heftig kors-krangel på Facebook

ANNONSE

Tidligere redaktør Sven Egil Omdal skrev søndag på Facebook at han hadde gått gjennom 631 bilder med innvandringsminister Sylvi Listhaug fra 2001 fem til hun ble minister i desember 2015, hvor hun har båret korset i offentlige sammenhenger.

Hans påstand er at Listhaug, med unntak av ett tilfelle i 2008, ikke har båret det religiøse symbolet i offentligheten.

«Påstår jeg at hun bruker korset som en politisk rekvisitt for å fri til den underlige gruppen som tror at fremmedfrykt er en kristelig dyd?

Ja, det er i grunnen det jeg gjør.», skriver han.

Sven Egil Omdal - Facebook, hevder Sylvi Listhaug bruker korset for politisk vinning.

Medieprofiler trykket «like»

Redaktør for bransjenettstedet Medier24 Gard Lehne Borch Michaelsen, journalister i Dagens Næringsliv, Dagbladets kommentator Martine Aurdal, TV 2s utenriksreporter Fredrik Græsvik og høyesterettsadvokat Jon Wessel-Aas, er blant de 1600 personene (sent søndag kveld) som har trykket «like» eller reagert på bildet til Omdal.

Det fikk innvandringsministeren til å reagere kraftig på sin Facebook-side søndag kveld:

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt. Den meget erfarne pressemannen, nå kommentator i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal sprer nå falske nyheter, oppkonstruert for å fremstille meg fæl og kynisk. Han har fått godt over 1000 likes, flere av dem fra journalister og mediefolk på en regelrett løgn.», skriver hun.

Les også: Reklamebyrå sto bak Kristoffer Joners NOAS-kampanje



Sven Egil Omdal - Facebook, hevder Sylvi Listhaug bruker korset for politisk vinning.

Innvandringsministeren viser også tre bilder som hun mener motbeviser Omdals påstander.

«Jeg bruker korset jeg fikk av min bestemor som er nært 100 år gammelt fordi det betyr mye for meg. Jeg bruker det når det er tøft, og det er ingen hemmelighet at det har stormet kraftigere etter jeg ble innvandringsminister.»

Nettavisen kontaktet Omdal sent søndag kveld, men han besvarte ikke våre henvedelser på verken telefon eller SMS.

Les også: Lishaug svarer Joner her: - Vi lar oss ikke stoppe av dette hylekoret



(artikkelen fortsetter under)





Kristenkritikk

På sin Facebook skriver Omdal han gjorde søkene i den delen av Scanpix' database som ikke krever innlogging. Nettavisen gjorde søket «Sylvi Listhaug» og fikk opp 1900 treff, uten å være logget inn søndag kveld.

Listhaug har gjentatte ganger fått kritikk for å fronte at hun er kristen og har gått med kors i offentligheten. Fredag talte innvandringsministeren til kristne under den kontroversielle konferansen Oslo symposium 2017.

Les også: Frp-politiker om Joner-innlegg: - De lurer folk for penger

Før jul i fjor fikk hun også kritikk for å ta initiativ til pengeinnsamling til forfulgte kristne gjennom organisasjonen Åpne Dører.

Noen synes at tanken er veldig god, mens andre ikke synes noe om oppfordringen.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Listhaug utfordrer kristne verdier (arkivfoto).

Etter å ha fått en rekke negative kommentarer under Facebook-innlegget svarte Listhaug på kritikken, også da på Facebook.

«Det er ikke alltid like enkelt. Når jeg legger ut en oppfordring til å støtte en gruppe som jeg mener sjeldent får like mye oppmerksomhet av medier og politikere, nemlig kristne forfulgte, klarer også det å vris til noe negativt av enkelte.»

«Det er lov å ta dette initiativet opp i beste mening, og ikke alt i verste mening, skriver hun videre.»

Leder for Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, har også uttalt at Listhaug utfordrer kristne verdier, og mener at det er et problem for regjeringen.

Har du sett disse videoene?