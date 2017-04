ANNONSE

31. mars fødte integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sitt tredje barn. Men det forløp ikke uten dramatikk.

Sylvi Listhaug triller sitt tredje barn, Steffen, 12 dager etter fødselen, som var 31. mars.

Statsråden var fem dager over termin da hun fødte sin sønn, Steffen, på Ullevål sykehus. Hun ankom sykehuset sammen med ektemannen Espen Espeset, som jobber som rådgiver i Frps stortingsgruppe.

Paret ankom sykehuset om morgenen, men klokken 23.00 om kvelden var fødselen fortsatt ikke komme igang, skriver VG (krever innlogging).

- Jeg ble bekymret for om dette skulle gå galt og at han ikke skulle overleve, sier Listhaug til VG.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og Espen Espeset fikk deres tredje barn 31. mars, men fødselen var dramatisk.

- Plutselig falt hjerterytmen på babyen. Legene der forsøkte å ordne opp i det ved å snu og vende på meg og babyen, men klarte ikke å gjøre noe som løste det. Dermed ble det bestemt at jeg måtte ta haste-keisersnitt.

Statsråden viste sin takknemlighet overfor det norske helsevesenet 3. april, få dager etter fødselen.

«Nå har lille Steffen kommet hjem. Stor stas for både store og små i familien! Takk for fantastisk innsats fra ansatte på Ullevål sykehus fødeavdeling B og obs posten for gravide. Dette er sykehus-Norge på sitt aller beste.»





Se bilder av babyen til Listhaug her:

Listhaug ble i all hast fraktet til operasjonsrommet og bekymringene var mange, men fødselen endte godt.

- Det tok fire minutter fra de bestemte at de måtte ta keisersnitt til ungen var ute. Det var helt rått! Jeg er så imponert over hvor flinke de er selv om det var dramatisk og jeg ble bekymret (...), sier hun til VG.

Listhaug og ektemannen Espeset har fra før barna Signe (8) og Lars (6) sammen.