Fredag ble innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mamma for tredje gang.

Nå skriver Listhaug på Facebook at hun har kommet hjem med sønnen, som har fått navnet Steffen. Samtidig deler hun et bilde av sønnen, som blir holdt av pappa Espen Espeset.

«Stor stas for både store og små i familien,» skriver Listhaug.

Videre roser hun Ullevål sykehus for god behandling:

«Takk for fantastisk innsats fra ansatte på Ullevål sykehus fødeavdeling B og obs posten for gravide. Dette er sykehus-Norge på sitt aller beste.»

Listhaug og ektemannen har to barn fra før av. Frp-politikeren har fortalt at hun planlegger en kort permisjon.

«Planen er, hvis alt går bra, å være tilbake så smått på jobb i juli for å starte valgkampen. Men jeg mener ikke dette er riktig for alle. Tvert imot er idealet for meg at mor har muligheten til å tilbringe mye tid sammen med barnet sitt,» skrev hun i sin blogg allerede i november.

