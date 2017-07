Sylvi Listhaug vurderer tiltak mot båtflyktninger

Frykter at Italia lar flyktninger reise til Nord-Europa.

Italia vurderer å gi 200.000 flyktninger EU-visum og reise fra Italia til Nord-Europa, skrev blant annet The Sunday Times tidligere denne måneden.

- Hvis Italia gjør dette, må vi vurdere alle tiltak for å stoppe migrantene fra å komme til Norge, sier Frps Sylvi Listhaug til Dagens Næringsliv.

Italia har lenge bedt om mer hjelp til å håndtere de mange båtflyktningene som kommer til landet, og mener det ikke er riktig at alle flyktningene som blir reddet i Middelhavet, blir satt iland i Italia.

Listhaug mener at Italia ikke kan presse de andre europeiske landene ved å slippe hundretusener av migranter inn i Europa.

Professor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett ved Universitet i Oslo, sier til DN at det i Nord-Europa bare er Sverige og Tyskland har tatt ordentlig ansvar for flyktningstrømmen.

KLIKK FOR STØRRE BILDE: Her er Eurostat sine tall for hvilke land som mottar hvor mange asylsøkere. Sammenligning i forhold til landenes folketall finner du i kolonnen nest til høyre.

- Ingen land i Europa har sympati med vår flyktningpolitikk. Dette er ikke en utfordring Norge kan melde seg ut av, med mindre vil melder oss ut av EØS, sier han.

Tall fra Eurostat viser at Norge i første kvartal 2017, mottok 224 førstegangs asylsøkere per 1 million innbyggere. Det er noe under gjennomsnittet på 322 i Eurosonen. Sverige mottok 444, mens Tyskland mottok 597 førstegangs asylsøkere per million innbygger. Du kan se listen til venstre.