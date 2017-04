Syversen: - En blåmandag for de i KrF som ønsker seg et tettere samarbeid med Ap

ANNONSE

YOUNGSTORGET, OSLO (Nettavisen): Skolefaget KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk. Lørdag vedtok Arbeiderpartiets landsmøte - med knapt flertall - at bokstaven K i akronymet skal bort. Både partileder Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik ønsket å beholde bokstaven - som en anerkjennelse av norsk kulturarv og tradisjon, men de tapte avstemmingen. 164 av 300 delegater stemte for å fjerne bokstaven.

Nå får Arbeiderpartiet gjennomgå av politiske motstandere og mulige samarbeidspartnere. Og på sosiale medier og i nettavisenes kommentarfelt har vedtaket gitt bensin til bålet for røster som mener Arbeiderpartiet har tatt for lett på innvandrings- og integreringspolitikken og vært for svake i forsvaret av den kristne kulturarven.

Hareide: - Det rakt motsatte av hva vi bør gjøre

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han er skuffet og at innholdet i faget bør avspeiles i navnet:

- Å kutte kristendom i skole og gjøre Norge til et livssynsnøytralt samfunn, er det rakt motsatte av det vi bør gjøre i et samfunn som blir mer flerkulturelt, mangfoldig og pluralistisk, sier han til NTB.

Syversen: - En blåmandag

Hans Olav Syversen (KrF).

Stortingspolitiker og parlamentarisk nestleder for KrF, Hans Olav Syversen, tvitret dette om Arbeiderpartiets programvedtak:

«For de i @ KrFNorge som måtte ønske seg et tettere samarbeid med Ap, må flere av landsmøtevedtakene være en blåmandag».

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF i Aust-Agder, ga uttrykk for at han er skuffet, men ikke er overrasket over Arbeiderpartiet:

«Ap er gjenkjennelige. Vil fjerne K-en i KRLE. Det er klart at om lag halvparten av innholdet i faget fortjener jo ikke 25% av navnet...»

Ap er gjenkjennelige. Vil fjerne K-en i KRLE. Det er klart at om lag halvparten av innholdet i faget fortjener jo ikke 25% av navnet... — Kjell Ingolf Ropstad (@kjellingolf) April 22, 2017

- Tusenvis av år med kristne tradisjoner

- Når for eksempel Ap-medlem Kristoffer Joner uttaler at KrF ikke må prakke sin tro på andre vitner det om total mangel på hva KRLE-faget er, sier skolepolitisk talsmann i KrF, Anders Tyvand, til Nettavisen.

Anders Tyvand, KrF.

- Det er ikke et forkynnende eller misjonerende fag, men et kunnskapsfag. Det skal gi kunnskap og informasjon om tro og livssyn. Vårt land har tusenvis av år med kristne tradisjoner, det skulle bare mangle at kristendom gis en spesiell plass i faget, sier Tyvand.

Høyre-statsråder skuffet

Flere statsråder i Erna Solbergs regjering hadde også en høne å plukke med Arbeiderpartiet etter vedtaket om å fjerne bokstaven K i KRLE-faget.

Høyres utenriksminister Børge Brende uttrykte sin skuffelse slik:

«Veldig skuffet over at Ap svekker vår kristne kulturarv og fjerner K-en i KRL-faget. Feil å tro at dette gjør samfunnet mer tolerant.»

Kulturminister Linda H. Helleland (H) var enda mer skuffet:

«Veldig, veldig skuffende at Ap går inn for å fjerne K-en i KRLE-faget. Feil å tro at å være nøytral gjør oss mer tolerant og raus # aplm17», tvitret hun.

Veldig, veldig skuffende at Ap går inn for å fjerne K-en i KRLE-faget. Feil å tro at å være nøytral gjør oss mer tolerant og raus #aplm17 — Linda H. Helleland (@Lindacath) April 22, 2017

Biskop: - Fagets innhold viktigere

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, mener fagets innhold er viktigere enn bokstaven, men at Ap sender et feil signal:

«AP dropper K-en i KRLE. Det er et skuffende signal. Men fagets innhold er viktigere, og her forblir vel ting som de er med omlag 1/2 til krd», skriver han på Twitter.

AP dropper K-en i KRLE. Det er et skuffende signal. Men fagets innhold er viktigere, og her forblir vel ting som de er med omlag 1/2 til krd — Biskop Halvor (@halvorspraten) April 22, 2017

- Hvorfor så viktig

På Arbeiderpartiets Facebook-side ble det også uttrykt skuffelse over KRLE-vedtaket:

«Alle skal med? Det må vel være unntatt de som verdsetter kristendommen ut fra trosretning og/eller som en viktig norsk historisk forankring? Hvorfor var det så viktig å få vekk den K' en på KRLE faget?», lød et av spørsmålene lørdag fra en kvinne fra Røyken.

Hun fikk dette svaret fra partiet: «For Arbeiderpartiet er det viktig at dette skal være et fag hvor alle elever kan delta, ved å fjerne K fra faget vil det være færre som trenger å søke fritak. Det er også viktig å poengtere at innholdet i faget ikke er foreslått endret.»

«Snart forsvinner korset i flagget også»

I Nettavisens kommentarfelt er det enkelte som tolker Ap-landsmøtets vedtak som et knefall for islam og som sarkastisk foreslår en omskriving av Arbeiderpartiets slagord:

«Snart forsvinner korset i flagget også. Allah skal med», lyder en av kommentarene.

Andre mener dette er en storm i et vannglass:

«Om det heter KRLE eller RLE er det samme for min del, det som er hårreisende er at man skal bruke energi på å fjerne K'en. Må da være en million andre viktigere saker å jobbe for?», skriver en leser.

Hvis den kristne kulturarven står og faller med forbokstaven i et akronym, kan den ikke være særlig sterk. https://t.co/WOwQKiLhiW — Wasim Zahid (@WasimZahid) April 22, 2017

Gledelig at #aplm17 vil droppe KRLE! Skolen skal ikke fortelle barna hvilket livssyn som er riktigst, men gi kunnskap om alle. — Human-Etisk Forbund (@HumanEtisk) April 22, 2017

Dårlig nytt for den kristne kulturarven hvis den står og faller på et fag som ble innført i 2015. #krle — Andreas Halse (@achalse) 22. april 2017

