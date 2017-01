Tabbe på «nye» Gardermoen: Må bytte ut ti helt nye flybroer på ny terminal

ANNONSE

GARDERMOEN (Romerikes Blad): Utformingen av gaten skaper problemer når pilotene bommer på parkeringen av flyene. Da går ikke flydøra opp. Konsekvensen er at passsasjerne må vente på hjelp fra bakkemannskapene eller ledes ut bakdøra.

Problemet har vært tydelig helt siden prøveperioden startet for en måned siden. Nå tar flyplassen grep, skriver Romerikes Blad (RB).

PROBLEMER: Erland Korsgård i Avinor konstaterer at de flunkende nye flybroene må byttes ut på Gardermoen. Jobben vil ta ett helt år før alle ti broene er byttet ut.

Den nye terminalen på Gardermoen, Pir Nord, åpner offisielt i april, men det vil ta et helt år å få byttet ut de 10 flybroene.

– Vi opplever at de nye flybroene som brukes når passasjerene går fra flyet og inn i terminalen, har en toleransefeil som gjør at dersom flyene ikke stopper helt riktig i forhold til der brua står, må vi hente inn kjøretøy som må dytte flyene bakover, slik at de står riktig, forklarer Erland Korsgård til RB. Han er Fagansvarlig Mekanisk ved Avinor Oslo Lufthavn.

To av de 12 nye broene er montert med hjul på bakken, slik at disse kan flyttes frem og tilbake og trenger derfor ikke å byttes ut.

Det er ingen liten sak å ordne opp i, faktisk så må det kinesiske selskapet CIMC Airport Facilities bygge helt nye flybroer som må montres på nytt.

Får ikke åpnet flydøren

Dersom et fly ikke stanser helt på oppmerkingen på bakken ved terminalen, blir det problemer med å få opp døra til flyet.

– Ved ankomst skal jo flyet inntil flybrua og bro-kabinen kjøres helt inn til flykroppen, Inne i denne skal det være plass til både flydøra og døråpningen. Det er der det blir trøbbel dersom flyet ikke står riktig, legger Korsgård til.

STOPPE I TIDE: Pilotene på være på vakt og stoppe i tide, ellers er det umulig å få opp flydøren for å slippe ut passasjerene.

Ytterste del må byttes

Flybroene som er bygget på den nye terminalen er i to deler, en del som sitter festet til selve terminalbygget, og en lengre del som er festet i søyler med forbindelse til den første delen.

– Vi må bytte ut den ytterste delen på samtlige av de 11 flybroene som er av denne typen. Det er et arbeid som vil ta rundt ett år å få fullført, sier Korsgård til avisen.

– Hadde det ikke vært mulig å avdekke dette før testperioden?

– Det har vært lagt opp til en rekke tester underveis. Før broene ble montert, testet vi ut alle tekniske systemer.

De siste månedene har vi lagt opp til en rekke tester på flyplassen. Med både fly og passasjerer. Nettopp for å teste ut og eventuelt avdekke mangler i forhold til brukervennlighet, effektivitet og passasjeropplevelse. Det er på disse testene avviket ble oppdaget, sier han.

AKKURAT PLASS: Det er i dag akkurat plass til flydøren og åpningen derosm flyet står riktig

Endrer designet

I forbindelse med at produsenten må lage helt nye bro-kabiner, har Oslo Lufthavn valgt å gjøre endringer på designet.

– Åpningen mot flyet er akkurat like store på dagens, som de gamle, det er selve utformingen som skaper problemer. Men døren inne i passasjerbroen er noe smalere på den nye. Denne vil vi nå gjøre bredere på den nye modellen som kommer. Årsaken til dette er innspill fra flyselskapene og deres ansatte for å sikre en god passasjeropplevelse. Uavhengig om flyet står litt feilparkert, og om passasjeren har noen ekstra behov i forhold til bevegelse, avslutter Korsgård.

Ifølge Avinor er det det kinesiske selskapet som må ta hele kostnaden med å bytte ut de helt nye flybruene. Hvor mye dette vil koste leverandøren, vil verken Avinor eller CIMC l si noe om.

– Vi har en kontrakt med Oslo Lufthavn og forholder oss til denne, flybroene skal byttes det kan vi bekrefte, sier en talsmann for det kinesiske selskapets lokalkontor i Frankrike til Romerikes Blad.

Må gå ut bak i flyet

Flere passasjerer Romerikes Blad har snakket med har vært nødt til å gå ut bak i fly som har ankommet den nye terminaldelen på Gardermoen.

Beskjeden ombord har vært at det er problemer med å gå ut den fremre døren. Det kan det fort bli mer av dersom pilotene ikke klarer å stanse på riktig sted, men ifølge informasjonssjef Joachim Wester Andersen skal det ikke ha skjedd veldig ofte.

– Vi har snart mottatt 1500 fly på den nye terminalen, og punktligheten her har vært som ved de øvrige flybroene på de to gamle pirene. Dersom problemet oppstår kan det selvsagt medføre forsinkelser for passasjerene, sier informasjonssjefen.

Her kan du lese flere nyheter fra Romerikes Blad.