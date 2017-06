Tagger (45) varetektsfengslet i fire uker

ANNONSE

Mannen, som ble pågrepet og anmeldt natt til søndag 18. juni, skal ha gjort skade for flere hundre tusen kroner, ifølge Stavanger Aftenblad. Han tagget ned hele fasaden på politihuset inkludert alle vinduene og inngangsdøren i førsteetasje.

I tillegg til å bli anmeldt for hærverket, ble han anmeldt for å ha sprayet mot politifolkene som pågrep ham og for ikke å ha oppgitt personalia til politiet.

Politiet mener også å kunne føre bevis for at 45-åringen knuste 34 vinduer i Nav sine lokaler i Sverdrups gate i Stavanger i desember i fjor.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

