Tajik vil gi midlertidig tillatelse til å røyke heroin på sprøyterom

YOUNGSTORGET, OSLO (Nettavisen): Arbeiderpartiet (Ap) vil gå hardt til verks i å få opp en helt ny ruspolitikk.

I deres forslag til partiprogram står det blant annet:

«Rusavhengighet dreper og ødelegger liv. Arbeiderpartiet vil føre en restriktiv, forebyggende og kunnskapsbasert ruspolitikk. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff.»

I et avsnitt har de følgende formulering:

«Arbeiderpartiet vil gå nye veier for å hjelpe de sykeste ruspasientene, som lett tilgjengelige sprøyterom og heroinassistert behandling.»

- Skal ikke straffes

- Arbeiderpartiet mener at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være forbudt. Vi mener at folk som har et rusproblem i stedet for å få straff må få tilbud om helsehjelp, sier nestleder i Ap og leder for Justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik til Nettavisen.

Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet.

- Vi er inspirert av Portugal som har reformert sin ruspolitikk, og hvor de sørger for at personer med rusproblemer får den oppfølgingen de trenger. Det er naturlig at vi i Norge også ser på hvilke tiltak som trengs her.

I forslaget til partiprogram ønsker de også å gå enda lenger og blant annet tillate lett tilgjengelige sprøyterom og heroinassistert behandling. Det siste ønsker de å utføre en studie på. I forslag til partiprogram heter det videre:

«For å gi bedre helsehjelp til personer med rusproblemer vil vi: Innføre brukerrom som skal utvikles i retning av helsehjelpssentre. Inntil dette er på plass, må det bli tillatt å røyke blant annet heroin på dagens sprøyterom.»

- Dette handler om en helhetlig ruspolitikk som tar på alvor at det er folk som er sterkt rusavhengig i vårt samfunn. Vi er nødt til å tenke nytt på noen områder for å klare å håndtere det på en skikkelig måte, sier Tajik.

- Nye forslag er kontroversielle

- Forstår du at forslaget er kontroversielt?

- Absolutt. Nye forslag er kontroversielle. Og de skaper gjerne debatt, som jeg ønsker velkommen. Det er også kimer av debatt som har bidratt til at det nå er kommet på Arbeiderpartiet sin dagsorden. Det har vært fylkeslag hos oss som har spilt inn denne type forslag tidligere, blant annet Hordaland. Det har bidratt til at det nå er i programutkastet til partiet.

I midten av mars vedtok Sosialistisk Venstreparti (SV) at de skal ha som politikk å avkriminalisere narkotikabruk. Høyre kjører samme linje som Ap og vedtok på deres landsmøte i mars å ha som politikk at de ikke skal straffe rusmisbrukere.

Hadia Tajik argumenterer for en mer liberal narkotikapolitikk.

Nettavisen kjenner til at Fremskrittspartiet (Frp) er skeptisk til å lempe på dagens lovverk, men stortingsgruppen ønsker ikke å uttale seg om saken før deres landsmøte i begynnelsen av mai. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har ikke hatt mulighet for å kommentere saken fredag.

Venstre har vedtatt å ha som politikk slik at bruk av rusmidler og besittelse til eget bruk ikke skal være straffbart. Politiet er skeptisk til at politiske partier lemper på loven.

Politiet: - Påvirker vårt arbeid

I en kronikk, først publisert i fagforeningsbladet Politiforum, tar fagdirektør i Politidirektoratet (POD) Atle Roll-Matthiesen til orde for at rusmisbrukere fortsatt skal straffes.

Han skriver blant annet:

«En avkriminalisering av narkotika vil påvirke politiets arbeid på området, både knyttet til forebygging og bekjempelse.

Selv om narkotikabruk skulle bli avkriminalisert vil ikke politiet kunne prioritere bort oppdrag og straffesaker som dukker opp som følge av rusadferd. Politiet vil likevel måtte forholde seg til den kriminaliteten som narkotikabruk medfører i form av vold, vinningsforbrytelser og trafikkforseelser. Slik er det også i dag, men med dagens lovverk har man mulighet til å gripe inn overfor narkotikabruken i seg selv for å hindre at det oppstår mer alvorlig følgekriminalitet.

Det er i stor grad politiet som har virkemidlene til å kunne avdekke narkotikabruk. En avkriminalisering vil kunne ta bort denne muligheten og bidra til at man ikke klarer å gripe inn tidlig nok. Slik sett vil en avkriminalisering kunne svekke samfunnets evne til å gripe inn mot bekymringsfull adferd blant unge på et tidlig stadium.»

Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh (SV) er politimann og mener narkotikabruk ikke bør avkriminaliseres.

Tajik uenig med politiet

- Slik vi ser det vil det være færre følgekonsekvenser med mindre rusavhengighet. Det vil være ulike meninger om et slikt forslag. Noen, for eksempel enkeltpersoner i politiet, mener vi har gått for langt, og noen mener vi har gått for kort og heller burde legalisert, sier Tajik.

- Vi har valgt ikke å gjøre noen av delene. Vi ønsker ikke legalisering, men å endre reaksjonsform for bruk og besittelse av narkotika. Så får vi ta til etterretning at det også er noen som er uenig med oss.

Fredrik Schulze-Krogh har jobbet som politibetjent i ti år, og fem av dem i forebyggende avdeling i Arendal. Han sitter i fylkestinget i Aust-Agder og er første stortingskandidat for SV i fylket. Han var ikke fornøyd med at SV vedtok avkriminalisering som politikk, og er også uenig med Tajik.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, vil avkriminalisere narkotikabruk.

- Muliggjør gatesalg

- Jeg mener at dette er feil vei å gå, vi begynner i feil ende fordi de som er ment at dette skal hjelpe er i fåtall. Det vil sage over grenen vi selv sitter på ved å avkriminalisere narkotikabruk, sier Schulze-Krogh til Nettavisen.

- Vi går rett og slett en omvei med tanke på å hjelpe de som er i ferd med å begynne med narkotika, vi fratar oss i politiet en mulighet til å reagere. Med ungdom som begynner med narkotika vil alt basere seg på frivillighet fra deres side med tanke på å få stoppet dem. I dag mulighet til å stoppe dem..

Roll-Matthiesen i POD mener også det er betenkelig at politiet ikke kan gripe inn ved gatesalg av narkotika dersom det lempes på straffeloven.

«En avkriminalisering hvor besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger straffes, muliggjør gatesalg i større grad enn i dag. Dette vil innebære at politiet ikke kan gripe inn og stanse selgere som kun er i besittelse av et mindre antall salgsdoser, men som kanskje har et større depot i nærområdet.», skriver han.

Lederen for Justiskomiteen på Stortinget mener likevel at lemping av dagens lovverk kan bli en realitet i neste stortingsperiode, og at det kan være en politikk Arbeiderpartiet kan komme til å ta initiativ til.

- Med forbehold om hva landsmøtet bestemmer seg for i morgen er det absolutt noe som er aktuelt for oss i neste stortingsperiode, avslutter Tajik til Nettavisen.

