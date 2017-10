Tajik vil snakke om politikk, ikke personer

Ap-nestleder Hadia Tajik vil helst komme i gang med politikkutvikling etter flere uker med diskusjon om personkabal etter valget.

Hun unngår så langt det lar seg gjøre å kommentere rabalderet som oppsto i Arbeiderpartiet.

- Jeg har bare én ting å si: Valgkomiteen ga sin innstilling til hvordan komiteene skulle se ut og det har gruppemøtet vårt enstemmig sluttet seg til, sier Tajik på spørsmål om hvordan hun har opplevd situasjonen.

Mens partifeller ytret seg både i sosiale og tradisjonelle medier, var Tajik taus. Hva var grunnen til at hun ikke ønsket å si noe da det stormet som verst?

- Hvorfor skulle jeg ha gjort det? Dette er en ordinær, demokratisk prosess der en har en valgkomité. Jeg satt ikke i den. Jeg synes ikke det er naturlig for en nestleder å drive fortløpende kommentatorvirksomhet på det interne arbeidet i en organisasjon, sier hun.

- God jobb

Vrakingen av Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson til fordel for Trond Giske fikk mye oppmerksomhet.

Kritikken ble av noen frontet som et kvinneopprør, og flere tidligere Ap-politikere ga uttrykk for sinne, skuffelse og frustrasjon. Tajik ønsker ikke å gi uttrykk for noen mening om håndteringen.

Spørsmål om det er et anstrengt forhold mellom henne og Giske har dukket opp med jevne mellomrom siden Dagens Næringsliv i vår omtalte en angivelig konflikt mellom de to Ap-nestlederne. Tajik framhever at de samarbeider om det som er til det beste for organisasjonen.

- Jeg har kjent Trond i mange år. Jeg opplever at vi begge er opptatt av det som er beste for partiet og at vi jobber for det i lag med hverandre og med partiorganisasjonen, sier hun.

- Han er en erfaren slugger, han er en råtass i debatt. Jeg er veldig trygg på at han vil gjøre en veldig god jobb i den rollen som han har, legger hun til.

Ble ikke komitéleder

Tajik fikk plassen som fraksjonsleder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, en jobb hun ser fram til. Men Arbeiderpartiet får ikke lederskapet i komiteen – et område som var utpekt som strategisk viktig for partiet i den kommende stortingsperioden. I stedet gikk komiteen til Fremskrittspartiet.

- Ingen av partiene kan la være å forholde seg til det som er helt reelle utfordringer i dagens arbeidsliv. Enten det er utvikling i retning av et hardere og mer brutalt arbeidsliv for enkelte sektorer, som bygg og anlegg, eller det er å forholde seg til de store teknologiske endringen som vil påvirke hver enkelt arbeidsplass og arbeidstaker, sier hun.

Etter en periode hvor diskusjoner om personkabal har dominert, ivrer hun etter å komme i gang med politikkutvikling. I løpet av kort tid vil det komme forslag fra Arbeiderpartiet om en forsterket og fornyet arbeidsmiljølov.

Et lenge varslet prioritert punkt er å bli kvitt den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. Tajik ser mulighet for at opposisjonspartiene kan komme sammen om flertall i arbeidslivspolitikken.

