Tåke på Ålesund lufthavn Vigra gjorde at et fly fra Kaunas i Litauen som skulle landet klokka 21.25, ble omdirigert til Molde og landet der, melder NRK. Et Norwegian-fly på vei inn fra Oslo endte med å fly tilbake til hovedstaden etter å ha sirklet over Vigra en stund. To SAS-fly fra Bergen og Oslo måtte også omdirigeres til Molde.

Ved 23.20-tiden lå et KLM-fly fra Amsterdam, ifølge Flightradar , fremdeles over Vigra og sirklet, uten at det var avklart hva som skulle skje. Flyet skulle landet i Ålesund klokka 22.50.

Redningsselskapet melder på Twitter om tett tåke og null sikt i området Ålesund. De rykket sent mandag kveld ut på melding om en båt med lavt fribord og tre personer ombord.

