Tankbil i brann på Sjursøya - 60 evakuert

ANNONSE

60 personer ble evakuert da det begynte å brenne i en tunnel ved Sjursøya i Oslo, melder Aftenposten. Det er ukjent om noen er skadet.

E18 åpnet igjen



E18 Mosseveien ble stengt i begge retninger, men er nå åpnet igjen.

Brannvesenet fikk raskt slukket brannen. Operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt opplyser til NTB at brannen var et godt stykke unna kjemikalietankene og øvrige bygg på Sjursøya.

Brukes til anleggsabreid



Tunnelen er en enveis tunnel som går fra Sjursøya til Mosseveien inngående. Ifølge politiet er det en tunnel som brukes til anleggsarbeid.

Brannvesenet meldte om brannen klokken 8.55 og alle nødetater rykket ut.

09.40 skriver brannvesenet i Asker, Bærum og Oslo på Twitter at de bruker beltegående vifte til å blåse ut røyken, og at røykdykkerne bekrefter at alle er ute.

Brannen skal være slukket. Ca 60 personer er evakuert. Ukjent om noen er skadet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 26, 2017

ALLE NØDETATER rykket til stedet da tankbilen begynte å brenne i en tunnel ved Sjursøya i Oslo.

Har du fått med deg denne videoen?