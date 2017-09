Team Urbis vant konkurransen - skal tegne det nye Regjeringskvartalet

Statsbygg avslørte onsdag vinneren av arkitektkonkurransen.

OSLO (Nettavisen): Onsdag falt avgjørelsen om hvem som får i oppdrag å tegne det nye Regjeringskvartalet.

- Vi har til hensikt å inngå kontrakt med Team Urbis som står bak løsningsforslaget «Adapt», kunngjorde administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg på en pressekonferanse onsdag.

Arkitektteamet består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, skriver Arkitektnytt.

I juryrapporten får arkitektteamet blant annet skryt for et særpreget pyramidebygg ved Johan Nygaardsvolds plass.

Har forhandlet med kandidatene

- Vi er glade for å si at vi i dag står her med en vinner. Urbis hadde samlet sett det beste tilbudet, og «Adapt» vil da være grunnlaget for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, sa Nikolaisen på pressekonferansen og forklarte at Statsbygg de siste månedene har forhandlet med de to kandidatene etter at de to ble valgt ut av en jury.

Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018. Bildet er tatt under minnemarkeringen for 22. juli-terroren i 2016.

Det var kun kandidatene «Adapt» av Team Urbis og «Lysning» av arkitektfirmaet G8+ som var med i sluttspurten.

De to kandidatene ble i juni presentert som vinnere av designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet. De to prosjektene ble foretrukket framfor fem andre kandidater.

- I evalueringen av oppgaveforståelse, nøkkelpersonell og honorar er det veldig tett mellom konkurrentene, men med et lite fortrinn i favør Team Urbis. Vurderingen av løsningsforslagene har vært basert på konkurranseutkastene, juryens rapport og resultatet av forhandlingene. På dette kriteriet er Adapt og Team Urbis klart best, uttalte Nikolaisen på pressekonferansen.

Stå ferdig i 2027

Statsbygg planlegger å signere kontrakten med Team Urbis i uke 41. Deretter starter arbeidet med utarbeidelse skisseprosjekt og etter hvert forprosjekt. Det er ventet Stortingsbehandling av kostnadsramme i 2019, noe som kan gi byggestart i 2020.

Byggeprosjektet kan da stå ferdig i 2027, forutsatt at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt og at Stortinget kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet i 2019.

Regjeringskvartalet fikk omfattende skader av den 950 kilo store bomben som gikk av 22. juli 2011. Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starte i 2018.

Last ned og se juryens rapport her (PDF).

Fakta: Dette sier juryen om Adapt

Juryen er rosende i sin beskrivelse av «Adapt» og skriver blant annet: «Det pyramidale bygget på A-feltet ved Johan Nygaardsvolds plass er særdeles godt plassert. Bygget vil gi det nye regjeringskvartalet et samlende uttrykk og et særpreget bygg fra vår tid.»

Videre er juryen tydelig på at: «Konseptet er enkelt og sterkt og tåler justeringer ved videre bearbeiding. Det er særdeles tilpasningsdyktig for eventuelle endrete programkrav. «Adapt» svarer overbevisende på alle kriteriene for bedømmelse.»

Juryen liker også hvordan forslaget spiller på lag med resten av byen: «Kontorbyggene i Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er særdeles godt tilpasset. Volumene er også fint nedskalert mot Møllergata og Youngstorget og ivaretar kulturmiljø og torg. Samspillet mellom bygninger og byrom er særdeles godt og forslaget har tre gjennomarbeidete byrom i Regjeringsparken, Einar Gerhardsens plass og Johan Nygaardsvolds plass med hver sin identitet og rolle i kvartalet.» (Kilde: Statsbygg)

VINNEREN: Illustrasjon som viser "Adapt ", juryens favoritt og kandidaten som til slutt trakk det lengste strået i konkurransen.

Team Urbis forslag sett fra Youngstorget.

Vinnerforslaget Adapt sett fra luftperspektiv.

