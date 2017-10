Telemark: Veier stenges på grunn av flom

Flere veier i Telemark er stengt tirsdag kveld og politiet og andre beredskapstropper er ute i flommen. Også kumlokkene har begynt å flyte.

- Bamble: E 18 stengt ved Dørdal p.g.a vann som strømmer over vegen, skriver politiet i Telemark på Twitter like over klokken 22.

Politiet advarer også om kumlokk som flyter opp i Grenlandsområdet, og ber folk være obs!

Det er Vegtrafikksentralen Sør som melder om stengt fylkesvei via sin twitterkanal ved 17.30-tiden tirsdag kveld. Det skriver TA.

Det er Fylkesvei 109, som er strekningen mellom Lunde i Nome og Drangedal som er berørt.

Dette melder veitrafikksentralen:

Fv 109 Nås - Kjeldal, i Telemark fylke, stengt på grunn av oversvømmelse. Omkjøring er skilta.

Bamble: E 18 stengt ved Dørdal p.g.a vann som strømmer over vegen. — Politiet Telemark (@polititelemark) 24. oktober 2017

Hele tirsdag bøttet det ned, og i Grenland flommet det over

Ved 20-tiden får TA tips om at sivilforsvaret jobber med å håndtere flomen ved Bjorstaddalen avfallsanlegg i Skien.

Klokken 18.30 jobbes det med flom på Heistad.

Ifølge en tipser jobbes det med flom på Heistad tirsdag kveld.

Ved 21.30-tiden er det fremdeles flom på Heistad.

- Ved barne- og ungdomsskolen på Heistad er det oversvømmelse, melder TAs journalist. Veien er stengt, og det er omkjøringer, opplyser journalisten.

OVERSVØMMELSE: Det er flom på Heistad Foto: Oda Waale

Omtrent samtidig melder Statens Vegvesen om hendelsen;

Fv 354 Heistad i Telemark: Stengt ved Heistad legesenter på grunn av oversvømmelse.

Like etter melder også ppolitiet om flommen på Heistad:

- Statens Vegevesen melder Fv 354 på strekningen Heistadkrysset til Skjelsvika er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse.

Like etter stenges flere veier i Telemark

Statens Vegvesen melder nå at også Fylkesvei 207 på strekning Høn - Skaudalen er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse.

FLOM: Over veien i Kjosen i Drangedal Foto: TA-tipser



