Telenor Arena og Live Nation i møte angående Bruno Mars-konserten

22 er drept og 50 skadd etter en bombeeksplosjon under en Ariana Grande-konsert i Manchester mandag kveld. Gjerningsmannen ble selv drept, opplyser en talsmann for politiet. De tror han opererte alene.

Ariana Grande kom uskadd fra eksplosjonen, og uttrykker dyp sorg over hendelsen.



Onsdag 24. mai skal Bruno Mars ha konsert på Telenor Arena i Bærum. Nettavisen har vært i kontakt med salgs- og markedssjef i Telenor Arnea, Marcia Titley, angående hvorvidt de planlegger å iverksette ekstra sikkerhetstiltak under Bruno Mars-konserten.

- Vi skal i et møte med Live Nation, som er arrangøren, nå klokken 10. Etter møtet vet vi mer, sier Titley til Nettavisen.

- Eventuelt sette i gang andre tiltak



Prosjektdirektør i Live Nation, Christian Schøyen, sier til Nettavisen at de i møtet klokken 10 skal vurdere eventuelle ekstratiltak for å øke sikkerheten under Bruno Mars-konserten.

- Først og fremst så er vi nødt til å finne ut hva som har skjedd under Ariana Grande-konserten før vi eventuelt setter i gang andre tiltak. Vi har en god sikkerhetsplan for arrangementene på Telenor Arena, og den kommer vi til å følge i morgen, sier Schøyen til Nettavisen.

Både politiet og Pro Sec, som har ansvaret for sikkerheten under konserten, vil være tilstede under møtet.

- Vi skal definere hva som har skjedd der borte, og eventuelt sette i gang andre tiltak.

23.000 tilskuere



Det er ikke aktuelt å avlyse konserten, som det snart er solgt 23.000 billetter til, forteller Schøyen.

- Både Ariana Grande og Bruno Mars har et relativt ungt publikum, hva kan du si til bekymrede foreldre som kanskje er usikker på om de skal sende barna sine på Bruno Mars-konsert i morgen?

- Jeg kan ikke si annet enn at vi gjør vårt for at folk skal få en trygg og god opplevelse på våre arrangementer. Det er alltid vårt mål.

Bruno Mars har selv publisert en støtteerklæring på sin Twitter-profil:

- Ord kan ikke beskrive det jeg føler om det som skjedde i Manchester. Jeg vil ikke tro at verdenen vi lever i kan være så ondskapsfull, skriver artisten.

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) May 23, 2017





Ekspert: - Arenaer er enkle mål

Konsertlokaler er enkle mål med mange mennesker samlet på ett sted, mener en terrorforsker.

– Det er vel viden kjent at det er visse risikoer forbundet med store forsamlinger, og den er etter alt å dømme størst når folk går derfra, sier Hans Brun, terrorforsker ved King's College i London.

Konsertlokalet Manchester Arena, der angrepet skjedde mandag, er byens største innendørs lokale og har plass til 21.000 personer.

– Det synes å ha vært sikkerhetskontroller når man skulle inn, men det har kanskje vært lett for en gjerningsmann å stille seg utenfor, sier Brun.

Barn og unge var blant de 22 drepte i terrorangrepet. I tillegg er 59 personer fraktet til sykehus. Popstjernen Ariana Grande hadde nettopp avsluttet konserten sin da eksplosjonen rammet.

Brun drar paralleller til angrepet mot fotballstadionet Stade de France 13. november 2015, der én person ble drept da tre gjerningsmenn sprengte seg selv rundt arenaen.

– Det er en type angrep vi har sett i Midtøsten og Afrika også, så det er egentlig ikke noe nytt. Sikkerheten på arenaer kan aldri bli 100 prosent, det oppstår alltid en kø ett eller annet sted, sier eksperten.

PSTs trusselvurdering ligger fast

Hendelsen i Manchester har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for Politiets sikkerhetstjenestes (PST) vurdering av trusselsituasjonen i Norge.

– Vi jobber ikke så kortsiktig. Når man jobber med trusselbildet, jobber man over en lengre periode. Det er ingen endring i vår trusselvurdering per i dag. Den som er der, er gyldig fortsatt, sier seniorrådgiver Siv Alsén til NTB tirsdag.

Hun henviser til politiet for flere opplysninger om hvordan det jobbes med sikkerhet rundt store arrangementer, som konserter og idrettsbegivenheter.

