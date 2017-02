Terje Hvidsten siktet for grovt heleri på 35 millioner kroner

ANNONSE

I mai i fjor ble 54-årige Terje Hvidsten siktet for økonomisk kriminalitet. I juni var han i avhør, men ble ikke pågrepet. Økokrim mener det er en alvorlig sak.

I siktelsen, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at han blant annet er siktet for grovt heleri etter straffelovens paragraf 333:

«For grovt å ha mottatt eller skaffet seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Likestilt med utbytte er en gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor det. Heleri er grovt fordi det særlig legges vekt på at fordelen gjerningspersonen har skaffet er betydelig.»

Øvre strafferamme for brudd på denne loven er seks års fengsel.

I august i fjor ble siktelsen i all hemmelighet utvidet til å gjelde et større beløp enn utgangpunktet. Økokrim mener han fra begynnelsen av 2015 til 3. mai 2016, både i Norge og i utlandet, skal ha mottatt minst 3,9 millioner euro, som tilsvarer rundt 35 millioner norske kroner med dagens kurs.

Les også: Straffedømte nordmenn koblet til selskap verdt seks milliarder

Førsteadvokat i Økokrim Håvard Kampen.

- Nekter straffskyld

- Min klient nekter straffskyld etter siktelsen, sier forsvarer Kim Gerdts til Nettavisen.

- I juni i fjor anmodet vi etterforskningsskritt mot denne mistanken, noe Økokrim ennå ikke har etterkommet. Men de har nå gitt signaler om at de er villig til å avhøre et sentralt vitne som vil avkrefte denne mistanken. Vitnet er advokaten i selskapet som har utbetalt pengene som er fra lovlig virksomhet.

Politiets teori er at pengene skal være mottatt på en utenlandsk konto, og de mener også den tidligere kunsthandleren skal ha visst at pengene var utbytte fra straffbare handlinger.

Økokrim: - Alvorlig sak

- Siktelsen står og saken etterforskes fra dag til dag. På generelt grunnlag kan jeg si at det er en grunn til at vi sikter personer, sier førstestatsadvokat i Økokrim Håvard Kampen til Nettavisen.

- Hvor alvorlig ser dere på denne saken?

- Det dreier seg om straffbart utbytte på beløp høyere enn det en gjennomsnittlig nordmann tjener på et fullt yrkesaktivt liv. Det er en alvorlig sak.

Christer Tromsdal ble dømt for bedrageri i 2015 (arkivfoto).

- Hvorfor ble han ikke varetektsfengslet?

- Vi vurderte at fremstilling for varetektsfengsling ikke var hensiktsmessig. Det er heller ikke så vanlig i saker med økonomisk kriminalitet. Det er alltid varetekt som må begrunnes, ikke fraværet av den. Det er forskjellige vurderinger som gjøres fra sak til sak.

Kontoen 54-åringen skal ha disponert, skal etter det Nettavisen har fått dokumentert, være registrert i Nederland. Det skal ha vært en kvinnelig advokat på Filippinene som overførte pengene til det som skal ha vært en konto Hvidstens disponerte.

Etter det Nettavisen har fått opplyst skal det ha blitt utført flere razziaer på boliger og andre eiendommer, som 54-åringen har oppholdt seg i, i september. Verdifulle eiendeler skal ha blitt beslaglagt, men verken Økokrim eller forsvareren vil si noe om dette.

- Min klient er ikke blitt pågrepet, han møtte frivillig til det eneste avhøret Økokrim har gjennomført, og han svarte på alle spørsmål og fremla relevant dokumentasjon. Økokrim har til nå ikke ønsket ytterligere avhør av ham, sier forsvarer Gerdts.

Les også: Hevder Tromsdal truet barn til vitner i sak med brutalt boligangrep

Fikk strafferabatt

Hvidsten er tidligere dømt til fengsel i fire år for en omfattende fakturasvindel, samt for medvirkning til grov korrupsjon for å ha gitt penger til en kommuneansatt ved Asker og Bærums likningskontor.

Sommeren 2015 ble Anthony Bratli, Hvidsten og finansakrobaten Christer Tromsdal dømt til lange fengselsstraffer for å ha samarbeidet om å lure investorer til å kjøpe eiendommer der verdien var blåst opp. Hvidsten ble dømt til fire og et halvt års fengsel.

Før jul i fjor slo Borgarting lagmannsrett fast at dommen skulle reduseres til to års fengsel for 54-åringen. Bratli fikk redusert straffen fra fem til tre års fengsel, mens Tromsdal, som tilstod, startet soningen fredag 3. februar i år.

Strafferabatten til 54-åringen kom ifølge dommen på grunn av langs saksbehandlingstid og hans bidrag i den såkalte «Vollen-saken», hvor Christer Tromsdal er siktet og første gang pågrepet i juni 2015. Han ble på nytt pågrepet i september i fjor i samme sak.

Husker du disse videoene?