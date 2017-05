Terrorsiktet 17-åring skal ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett

ANNONSE

I midten av april ble en 17-åring pågrepet i Oslo sentrum med det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) betegner som en bombelignende gjenstand.

Politiet sperret av et område på Grønland i Oslo sentrum etter at en 17-åring ble pågrepet og det ble funnet en bombeliknende gjenstand.

Han ble varetektsfengslet i to uker første gang mandag 10. april, med forlengelse 24. april og 8. mai.

Etter den andre varetektsfengslingen uttalte PST at de anser mistanken mot 17-åringen som styrket.

Den siktede tenåringen har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen.

- Søkte bombevideoer på YouTube

Etter det Nettavisen kjenner til skal den terrorsiktede ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett i forkant av pågripelsen lørdag 8. april. Dette skal ha blitt søkt opp i setninger i sammenheng med hverandre.

Nettavisen har også fått opplyst at 17-åringen skal ha søkt opp hvordan man lager bomber på videotjenesten YouTube.

Nettavisen får denne informasjonen bekreftet av kilder uavhengig av hverandre.

I forkant av, og etter det forrige fengslingsmøtet, som ble holdt i Oslo tingrett 8. mai, konfronterte Nettavisen PSTs politiadvokat Kathrine Tonstad med opplysningene.

- Dette har jeg ikke noen kommentar til.

Politiadvokat i PST Kathrine Tonstad. Til høyre er russiske diplomater, som var til stede under det første fengslingsmøtet av den terrorsiktede 17-åringen.

- Dere uttalte jo at mistanken mot 17-åringen var styrket. Hva legger dere til grunn for dette?

- Saken er fortsatt under etterforskning. Jeg ønsker ikke å uttale meg om detaljer i saken. Blant annet på grunn av bevisforspillelsesfare, men vi anser mistanken fortsatt som styrket mot den siktede, sa Tonstad til Nettavisen.

17-åringen, som er russisk statsborger, ble pågrepet dagen etter terroren i Stockholm, hvor det totalt er fem personer som er bekreftet drept. Han er også siktet for terrorvirksomhet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd bokstav a (se faktaboks under), og risikerer 15 års fengsel.

Fakta: Straffeloven 142, tredje ledd

Med fengsel inntil 15 år straffes den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med a) et eksplosivt eller radioaktivt materiale eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning, når materialet eller anordningen skal brukes for å tvinge noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe eller brukes til en handling som volder fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø (...). Kilde: Lovdata

Skal ha handlet på Nille-butikk

Av opplysningene Nettavisen har fått tilgang til går det frem at 17-åringen over lang tid har hatt interesse for eksplosiver og fyrverkeri. Gassbeholderen, som skal ha utgjort en del av bomben, sammen med spikere, skal ha blitt kjøpt i en Nille-butikk i Oslo sentrum, får Nettavisen opplyst.

17-åringens forrige forsvarer Aase Karine Sigmond bagatelliserte saken og uttalte at det hele dreide seg om «guttestreker». Nettavisen er også kjent med at bomben den russiske statsborgeren ble pågrepet med i Oslo skal ha vært en «prøvebombe» og at han skal ha hatt mulige planer om å lage en større bombe med et større skadepotensiale på et senere tidspunkt.

- Ut i fra de opplysningene jeg hadde på daværende tidspunkt vil jeg stå for det jeg uttalte, sier Sigmond til Nettavisen.

Har nektet avhør

17-åringens nåværende forsvarer ønsker ikke å kommentere noen av Nettavisens opplysninger om internettsøk eller saken for øvrig.

Advokat Javeed Shah er den nye forsvareren til den terrorsiktede 17-åringen.

- Jeg har ikke mottatt noen av de klausulerte dokumentene og har begrenset kjennskap til saken. Den er dessuten i en innledende etterforskningsfase og jeg ønsker ikke å uttale meg ytterligere, sier advokat Javeed Shah til Nettavisen.

Etter det Nettavisen kjenner til skal 17-åringen ha nektet å la seg avhøre de siste ukene, etter innledningsvis å ha vært i to avhør med PST. Det er usikkert hvorfor han plutselig ikke har villet stille i flere avhør.

- Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Shah.

Før 17-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling på nytt mandag formiddag, var det ventet at PST skulle begjærer én ukes varetektsfengsling. Årsaken kan være at det er helligdag mandag om to uker og at det ikke er tillatt å varetektsfengsle personer under 18 år i lenger enn to uker om gangen.

Personer som er under 18 år kan ikke varetektsfengsles lenger enn to uker etter norsk lov.

Les også: Politiet sprengte bombelignende gjenstand

Avviser islamist-kontakt

Nettavisen er kjent med at den siktede 17-åringen skal ha hatt kontakt med personer i det ekstreme islamistiske miljøet i Norge, men det er tilbake i 2015. Én person han skal ha hatt kontakt med har reist til Syria. 17-åringen har benektet å være en del av et ekstremt miljø.

Da PST presenterte sin trusselvurdering mot Norge i februar kom det frem at ekstreme islamister var den største terrortrusselen (se s. 4). Det kom også frem av trusselvurderingen at rekruttering kan forekomme i norske fengsler (se s. 14).

Etter terroren i Stockholm, og etter at 17-åringen ble pågrepet i Oslo, oppjusterte PST trusselnivået i Norge til at det er «sannsynlig» med terroranslag i Norge frem til 9. juni. «Sannsynlig» er det nest høyeste beredskapstrinnet (se egen faktaboks under).

Fakta: Trusselnivåer

Rangert fra høyeste til laveste beredskapsnivå: Meget sannsynlig: Det er meget god grunn til å forvente anslag mot Norge.



Det er meget god grunn til å forvente anslag mot Norge. Sannsynlig: Det er grunn til å forvente anslag mot Norge.



Det er grunn til å forvente anslag mot Norge. Mulig: Det er like sannsynlig som usannsynlig.



Det er like sannsynlig som usannsynlig. Lite sannsynlig: Det er liten grunn til å forvente anslag mot Norge.



Det er liten grunn til å forvente anslag mot Norge. Svært lite sannsynlig: Det er svært liten grunn til å forvente angrep i Norge. Kilde: PST/Nettavisen

Siden 9. april har politiet fortsatt den midlertidige bevæpningen i de største byene og ved Oslo lufthavn.

