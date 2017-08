TEST: Hvem er best på levering av mat hjem?

Nettavisen har testet hjemlevering av dagligvarer og brødvarer. Her er våre testvinnere.

Det å få levert maten hjem på døra etter bestilling gjennom mobil eller datamaskin over nettet blir stadig mer populært.

Nettavisen har testet tre av leverandørene på levering, pris, utvalg og en del andre kriterier.

To av de tre skiller seg ut som særdeles gode, med med noen små utfordringer for begge. Det som skiller seg ut er kvaliteten og gjennomføringsevnen til aktøren som kommer fra den tradisjonelle dagligvarebransjen.

Meny.no

Utvalg: Har over 10.000 varer, og relativt godt utvalg av de fleste kjente merkevarer innenfor dagligvarer. Har varer fra egne ferskvaredisker tilgjengelig.

Teknisk løsning: Godt søk som skjønner mange feilstavelser, god handlekurv og bestillingssystem. Ne kronglete innlogging siden nettbutikken til Meny ikke er meny.no, og litt vanskelig å skjønne koblingen mot Trumf. Greit og hyggelig design. Ikke egen app.

Kunderservice: Litt vanskelig tilgjengelig, men har en chat om du leter godt. Svarer relativt fort, men har ikke særdeles gode løsninger på problemer som oppstår.

Pris: Meny var dyrest i vår test, selv om flere av produktene var på tilbud. Totalprisen for de varene vi valgte ut var 1009,95 kroner.

Levering og kvalitet: Fra 59 kroner er prisen på levering, leverer i grei tid i forhold til anslag. Har funnet fram uten særlig problemer, og hyggelig leveranse. Har dog levert feil produkter i alle våre testrunder, samt varer gått ut på dato to ganger.

Totaltvurdering: En av fordelene til Meny er at nettbutikken har Trumf, og følger tilbudene som er ellers på Meny. Har også et bedre utvalg for den som leter etter det litt mer spesielle. Det som ødelegger fullstendig for Meny er deres lemfeldige omgang med erstatningsvarer samt varer utgått på dato, knuste egg og annet. At de også er dyrest trekker selvfølgelig også ned.

Marked.no - best i test



Utvalg: Har et fint utvalg, med gode ferskvarer fra slakter. Har også et tilbud med forundringspakke (pose) med varer som snart går ut på dato som har vært positive overraskelser. Har både fersk fisk og ferskt kjøtt. Bra utvalg i merkevarer ellers.

Teknisk løsning: Ikke automatisk søk om du skriver feil, fint design og en funksjonell app. God handlevogn og bestillingssystem.

Kunderservice: Mangler chat, men svarer fort nok på mail. Helt grei på kundeservice, med fin fokus på løsninger til det beste for kunden.

Levering og kvalitet: Leverer svært bra i kasser med poser som sikrer at maten ikke er ødelagt, koster fra 0 i levering. Finner fint fram, med hyggelige folk som leverer. Meget bra, og best på dette. Ingen problemer med levert mat på holdbarhet eller annet.

Pris: Har klart lavere pris enn Meny, men ikke billigst fordi deres konkurrent har salg på sammenlignende varer. Dog særdeles liten forskjell. Summen blir 925 kroner hos marked.no på vår handlekurv.

Totaltvurdering: Svært god løsning for de som ønsker bestilling av mat, med meget godt leveransesystem. Særdeles gode ferskvarer trekker også opp, samt deres forundringspose med mat som snart går ut på dato. Hårfint best i test.

Kolonial.no

Utvalg: Over 6000 varer, med mange gode merkevarer. Ferskvarer fra Strøm-Larsen (blant annet) med høy kvalitet.

Teknisk løsning: Dårlig søk veies opp av en god app, har en fin handlekurv og betalingsystem. Oppskriftssystemet er godt integrert. Bruker mye designplass på webløsningen på irrelevante ting.

Kunderservice: God kundeservice som sliter litt med farten (e-post er særdeles tregt), men veier opp for det med løsningsorientering. Har chat, men denne er som oftest ikke betjent. Telefonen svarer ganske raskt.

Levering og kvalitet: Leverer svært bra i kasser med poser som sikrer at maten ikke er ødelagt, koster fra 0 i levering. Finner fint fram, med hyggelige folk som leverer. Meget bra, og best på dette. Ingen problemer med levert mat på holdbarhet. Har levert noe feil med skadete varer.

Pris: Er billigst, men havner på det på grunn av to tilbud. Likevel klart billigere enn Meny. Dog vanskelig å skjønne at prisen på ting fra Rema (deres eget merke på Rema) hvor prisen står på varene har høyere pris i butikken til Kolonial.no

Totaltvurdering: Kolonial er gode på mye, best på noe og dårlig på andre ting. Har slitt med noe kapasitetsproblemer i enkelte av våre testperioder, som også har betydd at enkelte basisvarer har vært umulig å bestille.





PS! Vi har også testet 123 Levert, men ikke godt nok for en konklusjon i denne testen. Butikken har et fokus på økologiske varer, men med enkelte priser som ligger høyere enn de tre vi har testet over. Leveringen gikk profesjonelt, men ikke innenfor tidsrammen som var satt da vi bestilte.

Slik gjorde vi testen

Nettavisen startet testen av de tre store tjenestene i januar, og har gjennomført minimum tre bestillinger fra hver leverandør til forskjellige adresser. Kjøpene har variert i størrelse og innhold.

For å teste kunderservice har Nettavisen vært i kontakt på e-post, chat og andre kanaler som tjenestene tilbyr.

Sammenligningen av priser er gjort 23.august 2018. Du ser varene under.