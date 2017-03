Thomas bruker Facebook for å samle inn russekort

ANNONSE

«Hele livet mitt har jeg vært glad i å samle inn russekort. Dessverre er det vanskelig for meg å være over alt da jeg har Cerebral parese, og sitter i rullestol med liten mulighet til å være ute hele tiden.»

Slik starter innlegget til Thomas Digg Martiniussen som foreløpig har blitt delt 5400 ganger på Facebook. Posten ble lagt ut onsdag ettermiddag.

Satser på rekord



- Jeg har ikke fått noen russekort enda, men jeg har mottatt flere meldinger på Facebook om at det har blitt sendt i posten. Så regner med at det kommer om et par dager, sier Thomas til Nettavisen torsdag ettermiddag.

MØTTE STJERNEN: Her er Thomas sammen med Martin Ødegaard i 2016.

Helt siden han var liten har Thomas alltid likt å samle på russekort.

- Hvert eneste år har jeg som mål å samle inn fler enn året før. I år bestemte jeg meg for å legge ut et Facebook-innlegg for å se hvor mange kort jeg klarer å sanke inn, forteller han.

- Hvor mange russekort har du totalt?



- Jeg er litt usikker på hvor mange jeg har samlet opp gjennom årene, men det er tre stappfulle permer i skapet med russekort, påpeker han.

Blitt invitert til å rulle



Rekorden er forløpig på 500 kort for en sesong, og han håper å knuse denne i år. Og det er gode sjanser for det.

- Jeg hadde aldri forestilt meg at det skulle ta helt av på Facebooken min slik som det har gjort nå. Har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger fra foreldre, forskjellige russ og andre ungdommer om at de skal gjøre alt de kan for å få samlet inn og sendt til meg, sier han fornøyd.



Thomas har også fått tilbud om å få «rulle» med en russebuss fra Drøbak nå i mai, og å være med på aktivitetsdag med St. Hallvard russen med mer.

- Blir rørt av at russen virkelig bryr seg. Føler det er viktig å få frem alt det gode russen faktisk gjør siden det alltid er så mye negativ prat om dem hvert eneste år. Tilbakemeldingene har vært over all forventning, avslutter han.

