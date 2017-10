Thor-Egil har satt inn ny stang i ryggen og fjernet deler av ribbein

- Han er i dårlig form og har det vondt, sier mamma til Thor-Egil Solvang etter operasjonen.

Onsdag gikk 22 år gamle Thor-Egil Solvang gjennom en 11 timer lang operasjon, for å bytte ut jernstangen han har i ryggen. Thor-Egil risikerte å dø hvis han ikke fikk byttet ut jernstanga.

Les egen sak: Vellykket ryggoperasjon for Thor-Egil (22)

MED MAMMA: Thor-Egil Solvang sammen med mamma Judit.

Onsdag kveld rapporterte familien at operasjonen hadde gått over all forventning.

Torsdag forteller mamma Judit Solvang at legene har tatt ut stangen som Thor-Egil hadde i ryggen, og satt inn en ny. De har også fjernet deler av seks ribbein.

- Han er i dårlig form og har det vondt. Han er ikke tilgjengelig. Når han er klar for det, vil dere sikkert høre fra han, skriver moren på Facebook. Hun sier at Thor-Egil trolig vil bli på Rikshospitalet i en uke. Derfra vil han bli overført til et lokalt sykehus.

