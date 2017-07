Thor-Egil Solvang (21) har fått NAV-søknaden innvilget

- Jeg er evig takknemlig til alle dem som har støttet meg hele veien, sier Thor Egil Solvang, som nå venter på operasjon for å få skiftet ut stanga i ryggen.

Onsdag kom gladmeldingen fra NAV: Uføre-saken er ferdig behandlet og skoliose-rammede Thor Egil har fått innvilget uføretrygd.

– Det er en stor, stor lettelse. Avgjørelsen kom dessuten mye raskere enn jeg hadde trodd, bare knappe to omåneder etter at jeg hadde sendt den siste søknaden, sier han til iFinnmark.

På facebook-siden «Vi som ønsker å hjelpe Thor-Egil Solvang» kunne han i dag oppdatere:

«Heihallo alle sammen! kan meddele at i dag ble uføre-saken min ferdig og innvilget! Igjen må jeg takke alle dere som har støttet meg igjennom dette, evig takknemlig! Operasjonsdato er enda ikke sikkert, men blir i høst etter det jeg har forstått :)»

Det Thor Egil nå venter på nå, er å få byttet ut jernstanga i ryggen.

- Jeg gruer meg litt, men det skal bli bra og få det gjort. For det de skal gjøre er å ta ut denne stanga for å sette inn ei mye sterkere og mer stabil. Jeg har fått melding fra Rikshospitalet om at det antakelig kommer til å skje i løpet av høsten, sier Thor Egil Solvang til avisen.

