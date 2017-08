Thorbjørn Røe Isaksen dro en rasist-vits: - Unnskyld. Det var idiotisk sagt

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen forklarer og beklager sin spøk med «Hvit makt».

Flere sentrale politikere, blant andre helse- og omsorgsminister Bent Høie, skal ha vært vitne til blitt vitne til Røe Isaksens vitsing. Hans kommentarer falt i så dårlig smak at ministeren valgte å forklare og beklage i et langt innlegg på Facebook.

Innlegget starter med: «Jeg har dummet meg ut».

Deretter forteller ministeren at han i en privat bursdagsfest «sa noe idiotisk» under en spørrelek.

Hans lag hadde fått utdelt hvite armbånd og laget kalte seg derfor «Hvit makt».

- Det var ment som en ironisk spøk og et ordspill, men det var en veldig dårlig spøk med miljøer som er rasistiske og hatefulle. Litt senere på kvelden gjorde jeg det enda verre med å forklare navnet med nok en ironisk spøk i stedet for å si at dette var dumt og galt.

Akkurat hvordan Røe Isaksen forklarte navnet «Hvit makt» under festen, skriver han ikke.

fordi vi tror på den ariske rases overherredømme

Det skriver derimot ABC Nyheter, som har innsideinformasjon fra bursdagsfesten til tidligere statssekretær Fredrik Wang Gierløff.

I plenum skal Røe Isaksen ha spøkt om at hans lag fikk hvitt armbånd utdelt «fordi vi tror på den ariske rases overherredømme».

- Jeg tror alle som var til stede forsto at det var ironisk ment, men det er ikke poenget. Jeg vil ikke bidra til å bagatellisere eller spøke bort hatet disse miljøene står for.

Statsråden skriver at han forstår at folk reagerte, og avslutter innlegget med: - Kort oppsummert: Unnskyld. Det var idiotisk sagt og jeg er veldig lei meg.

Du kan lese hele innlegget nederst i saken.

I kommentarfeltet under innlegget, skriver statsråden at det er skummelt når for eksempel Donald Trump ikke klarer å ta klar avstand fra åpenbare rasister, og at han derfor ønsker å gjøre sitt eget ståsted krystallklart.