Ti kyr lemlestet i Valdres

Kyrne hadde kutt som var 10-12 centimeter dype.

(Oppland Arbeiderblad): Tirsdag denne uken fikk Embrik Før fra Lomen i Vestre Slidre en fryktelig telefon. En hogstmaskinfører tok kontakt etter at han hadde oppdaget ei ku som blødde kraftig.

– Det var den kua det hadde gått verst utover. Den blødde fra store sår, og etter at dyrlegen hadde sett på henne ble det fastslått at halebeinet var knust. Hun måtte amputere halen, forteller Før til Oppland Arbeiderblad.

Alle de skadde dyra hadde relativt like skader. Kuttene var lange og dype, noen så dype som 10–12 centimeter.

– Huff. Jeg kunne legge hele neven nedi noen av sårene, forteller Embrik Før.

MÅTTE AMPUTERE: Denne kua hadde fått halebeinet knust og halen måtte amputeres.

Utelukker rovdyr

Før har flokken med kyr beitende på Syndin, og mandag og tirsdag denne uka befant de seg i området rundt Ristestølen. Eksakt tidspunkt for når kuene ble skadet er usikkert, men de beiter ifølge eieren på et begrenset område. Han tror det må ha skjedd i løpet av natta.

– Det er en del folk på Syndin, og beiteområdet er ikke veldig stort. Vi håper det melder seg noen som kan ha sett eller hørt noe, sier bonden.

Skadene er alvorlige og stygge, og det er totalt 10 kyr som er rammet. Før tok kontakt med Statens Naturvernoppsyn (SNO), for å sjekke om det kunne være rovdyr som hadde tatt for seg av flokken hans.

– SNO utelukket rimelig raskt teorien om rovdyr. Det er snakk om veldig reine kutt. Hvis det hadde vært dyr ville dyra vært mer opprevet, forklarer Embrik Før.

- Det er fælt å se dyra sine ha det vondt. Jeg ble kvalm av synet, forteller bonden.

Ble kvalm av synet

Bonden har hatt dyr på stølen i mange år, men har aldri opplevd noe slik tidligere. Han frykter det er folk som har gått løs på dyra hans.

– Jeg skal ikke påstå at det er folk som har gjort det, men det er veldig merkelig dette her. Dyrlegen mente kuttene var påført av en skarp metallgjenstand. I går gikk vi rundt i hele området for å se om vi kunne finne noe dyra hadde kuttet seg opp på. Vi har gått over alle gamle hus og gjerder, men har ikke funnet noe. Dessuten er det noe som skurrer uansett. Kyra har ganske like skader, alle på bakparten og rumpa. Det vil jo si at 10 kyr skal har rygget inn i samme gjenstand. Nei, det stemmer ikke, mener Før.

FLENGET OPP: Dyrlegen som behandlet dyra til Embrik Før mener det er en metallgjenstand som har forårsaket skadene.

Han er opprørt og trist over det som har skjedd.

Anmeldes

Han har nå tatt de fire dyra det har gått verst utover ned fra beite.

– To av dem fikk behandling av dyrlege onsdag, mens to andre skal få behandling i dag. Resten av flokken er på beite. De har vi behandlet med sårspray og vi håper det skal gå bra med alle.

Kostnadene som påløper som følge av behandling og operasjon av dyra har han ikke oversikt over.

– Det er heller ikke det viktigste akkurat nå. Vi håper det skal gå bra med alle, også kua som måtte amputere. Jeg kommer uansett til å anmelde forholdet i dag. Vi vil veldig gjerne finne ut av hva som har skjedd, sier Embrik Før.

