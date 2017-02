Tidligere E-sjef: - At dataangrep skjer i Norge må ikke overraske noen

ANNONSE

Tidligere torsdag kveld meldte TV 2 nyheten om at Arbeiderpartiet (Ap) var blitt utsatt for et hackerangrep fra Russland.

Nettavisen fikk bekreftet nyheten av Ap, og kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i Nasjonal sikkerhetsmyndighet bekreftet også til Nettavisen at dataangrepet skjedde i november i fjor.

- Dersom dette faktisk har skjedd er det ingen grunn til å være overrasket i det hele tatt. Det er den virkeligheten vi lever i i dag. Digital spionasje blir mer og mer utbredt, sier tidligere Etterretningssjef (E-sjef) Kjell Grandhagen til Nettavisen.

- Vi kjenner til fra USA og flere land i Europa at systematisk spionvirksomhet mot politiske miljøer forekommer. At det skjer i Norge må ikke overraske noen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Spionasje mot Forsvaret

I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som ble offentliggjort onsdag, heter det blant annet:

«Flere av tjenestene med interesser i Norge har de senere årene brukt store ressurser på å utvikle kapasitet innen digital spionasje. Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser.»

- Dataangrep er en trussel både E-tjenesten og PST har omtalt i sine årlige trusselvurderinger i flere år. Digital spionasje har vært rettet mot ulike miljøer som myndigheter, politikere, industri- og teknologimiljøer og Forsvaret, sier Grandhagen.

Han mener at politikere er særlig utsatt med tanke på at sensitiv informasjon om dem kan lekke. At fremmede aktører får tak i informasjon om politiske prosesser mener han også er skadelig for demokratiet.

PST offentliggjorde den siste trusselvurdering onsdag.

Politikere utsatt

- Angrepet mot Arbeiderpartiet ligner på det vi har sett i USA og andre europeiske land, ved at det er hentet ut e-poster tilhørende politikere. Dette utgjør en trussel fordi Russland på et tidlig tidspunkt får innsyn i politiske prosesser og de får vite hva som er forventet av politiske aktører.

- De kan også få informasjon som er kompromitterende, som kan sette politikere i dårlig lys senere. Det er ikke nødvendigvis noes om skjer i år, men om flere år. Det kan være uheldig.

- Hvordan kan samfunnet gardere seg mot digitale angrep?

Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

- Det finnes ikke løsninger som løser alle disse utfordringene, men det er måter å redusere muligheten for at fremmede aktører kan lykkes ganske kraftig. Blant annet kan det bygges forsvarsmekanismer i flere lag slik at det blir vanskeligere for en aktør å trenge gjennom.

- Dette betyr at vi må styrke forsvaret av den digitale landegrensen, på samme måte som at vi har toll og passkontroller. Vi må ha et forsvar som kontrollerer digital trafikk inn til Norge. Da snakker jeg ikke om legitim datatrafikk, men den som representerer en trussel mot samfunnet vårt.

- Vårt politiske system er en viktig del av det.

Cyberforsvaret drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angre i og fra cyberdomenet, står det på deres hjemmesider.

Han kommenterer hackerangrepet mot Ap på generelt grunnlag.

- Har ventet angrep mot Norge

- Vi har sett i senere tid at det er aktører der ute som er interessert i denne typen informasjon. Den siste trusselvurderingen gir en god analyse av dette, sier kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret Knut Grandhagen til Nettavisen.

- Det er flere av oss som bare har ventet på at dette skal treffe Norge i større grad enn det har gjort så langt. Utfordringen er å finne ut hvem som står bak, og hva de ønsker å oppnå.

Leder for sekretariatet i stortingsgruppen til Arbeiderpartiet Hans Kristian Amundsen.

Ifølge TV 2 har Aps gruppeledelse varslet partiets stortingsrepresentanter, og bedt dem om å opptre varsomt med hva som skrives i mailer og sendes via SMS.

«Legg til grunn at innholdet kan bli lekket», skriver Amundsen i et brev som er sendt til alle representantene, ifølge TV 2.

Russland er ikke nevnt i brevet, skriver NTB, og utbyttet av hackingen er også ukjent.

«Vi har ingen informasjon om at inntrengningen lyktes, men heller ikke at den mislyktes. Norske myndigheter jobber med å undersøke dette. Vi blir orientert om resultatet».

Ida Børresen, Stortingets direktør.

- Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hacker-angrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, sier Stortingets direktør Ida Børresen til Nettavisen.

Advarer mot Russland

I PSTs trusselvurdering peker de på Russland som den største faren for digitale angrep mot Norge.

«Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser. Samtidig ser vi at det i ulike sammenhenger også er tjenester fra andre stater som vil kunne skade norske interesser.»

Kina blir også nevnt i trusselvurderingen.

- Jeg vil fremholde Russland som særlig avansert og aktiv med tanke på dataangrep. De har et meget bevisst forhold til dette, og kaster ikke bor ressurser på unødvendige ting, sier den tidligere E-sjefen.

- Vi så i USA hvordan dette skjedde med presidentkandidat Hillary Clinton. Hele den politiske stemningen ble vridd etter lekkasjer av e-poster. De klarte å kompromittere det politiske systemet. Politikere er avhengig av å kunne kommunisere fritt og åpent, og å gjøre forberedelser i det skjulte, uten at fremmed etterretning skal ha innsyn i dette.