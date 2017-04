Tidligere fotballtrener for barn tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale

ANNONSE

Da politiet pågrep ham i 2014 hadde mannen, ifølge tiltalen, om lag 230.000 bilder og 670 videofilmer på sin PC som seksualiserer barn eller viser barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, skriver VG.

Over en periode på ti år, fra 2004 og fram til oktober 2014 har en mann i 50-årene jevnlig mottatt, oppbevart og overlatt filer til andre som viser seksuelle overgrep mot barn. Det kommer fram av en tiltale fra Fjordane tingrett.

Mannen kommer fra et tettsted i Sogn og Fjordane, og året han ble pågrepet var han fotballtrener for barn under ti år i den lokale klubben. Mannen er også småbarnsfar.

– Han erkjenner de faktiske forholdene, men mener dette er mer preget av nysgjerrighet enn pedofile tendenser. Han har ikke hatt noen som helst seksuell omgang med barn, og lokalsamfunnet er nokså overrasket over denne saken da han er en engasjert person som mange kjenner til, sier mannens forsvarer, Louis Anda, til avisen.

Saken starter i Fjordane tingrett i juni.

