Tidligere landslagsstjerne i bitter strid - anmeldt for underslag av 483.000 kroner

I slutten av mai ble en tidligere landslagsstjerne i fotball anmeldt for underslag av 483.000 kroner fra en konto han har disponert sammen med en kvinne.

Hun mener fotballprofilen urettmessig har tatt ut beløpet fra en konto tilhørende et familiemedlem av henne og landslagsspilleren.

Nettavisen har fått tilgang til kontoutskrifter, som utgjør deler av etterforskningsmaterialet hos politiet, hvor det går frem at fotballprofilen ved til sammen ti tilfeller har overført pengene til sin egen konto.

- Underslag

- Jeg har jobbet med denne saken i flere måneder, og ble koblet inn etter at kvinnen oppdaget at kontoen var tom. Dette var sparepenger som skulle gå til et familiemedlem. Pengene kommer blant annet som gaver fra andre familiemedlemmer, sier advokaten som bistår kvinnen i saken til Nettavisen.

- Både min klient og fotballspilleren har satt inn penger på kontoen. Når de nå er borte mener vi det er begått et underslag.

Nettavisen er kjent med at det ble levert en politianmeldelse i slutten av mai. Politiet i det aktuelle politidistriktet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og at de jobber med saken.

- Vi har mottatt en anmeldelse og etterforsker forholdet. Mer enn det ønsker jeg ikke å si på nåværende tidspunkt, sier leder for økonomi og samfunnsavsnittet til Nettavisen.

Slår kraftig tilbake

Nettavisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra den tidligere fotballstjernen, men både hans talsperson og advokat tilbakeviser beskyldningene om at han skal ha gjort noe ulovlig.

De mener også at de 483.000 kronene den tidligere landslagsspilleren har overført til seg selv utelukkende er penger han selv har satt inn på kontoen til familiemedlemmet.

- Min klient har derfor hele tiden hatt disposisjonsrett over pengene, og de har ikke vært forvaltet av myndighetene på noe tidspunkt. Dette er penger som juridisk sett fortsatt tilhører ham, sier fotballstjernens advokat til Nettavisen.

At saken er politianmeldt er tilsynelatende ingen bekymring. Fotballspillerens advokat mener også at advokaten til kvinnen ikke gir et fullstendig bilde i saken når hun uttaler seg til media.

Tror saken henlegges

- Vi registrerer samtidig at motparten har latt være å opplyse politi og media om de skriftlige redegjørelser vi for mange måneder siden har sendt advokaten.

- Vi har derfor avtalt med politiet at de får kopi av våre brev til advokaten over ferien. Når politiet får satt seg inn i de korrekte faktiske forhold vil ikke dette lenger være en politisak.

Kvinnen som har anmeldt forholdet beskyldes også for selv å ha tatt ut penger fra kontoen. Men Nettavisen har ikke fått noen dokumentasjon på dette.

- Ville hindre flere underslag

- Har din klient selv tatt ut noen penger fra den kontoen?

- Nei, aldri, svarer kvinnens advokat kort og bestemt.

- Men det er dokumentert at hun har tatt ut 51.600 kroner fra samme konto. Hvordan forklarer du det?

- Hun tok ut resten av pengene på kontoen og overførte det til en annen konto da hun oppdaget de mange uttakene fotballspilleren hadde gjort. Det var etter beskjed fra meg at hun gjorde dette, for å hindre flere underslag.

Nettavisen er også kjent med at politiet ønsker å innkalle fotballstjernen til avhør, men det har ikke politiet ønsket å kommentere, og spillerens talspersoner forteller de ikke har kjennskap til disse opplysningene.