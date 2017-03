Tidligere sjef for Eirik Jensen: - Begrepet «møkkete tjenestemann» ble brukt om ham

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): I februar 2009 ble Einar Aas leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, og dermed sjefen til den nå korrupsjonstiltalte pensjonerte politimannen Eirik Jensen.

Han er også tiltalt for medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj over flere år, sammen med Gjermund Cappelen som er tiltalt for de samme forholdene. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, mens Cappelen erkjenner det han er tiltalt for.

Eirik Jensen under krimfestivalen 9.mars i Oslo.

Jensen overført etter konflikt

I retten forklarte Aas at han ble varslet av sine ansatte om Jensen, da han var kriminalsjef i Asker og Bærum i 2003/04.

- Det er en spesiell dag, sa Aas til Nettavisen før han vitnet.

Les også: Cappelen hevder det er falskt innhold i politirapport Jensen jobbet med

Det var i forbindelse med en skjult etterforskning mot et MC-miljø at Jensen ble kalt inn for å bistå som ekspert.

- Jeg fikk en bekymringsmelding knyttet til Jensen. Et stykke ut i løpet av etterforskningen ble jeg kontaktet av egne mannskaper om at Oslo politidistrikt hadde en tjenestemann som ikke opptrådte regulært, sier Aas i retten.

Hevder Jensen drev med «urent trav»

- Jeg mener begrepet «møkkete tjenestemenn» ble benyttet om ham. Jeg synes dette var så graverende at jeg kontaktet min politimester om det de hadde sagt. Jeg ba også politimesteren i Asker og Bærum om å ta dette opp med politimesteren i Oslo, men jeg vet ikke om det ble gjort.

Spanere fanget Eirik Jensen i møte med Gjermund Cappelen.

En spaner fra Asker og Bærum-politiet har også tidligere forklart i retten at han har hatt mistanke mot Jensen i 20 år. Kriminalsjefen i Asker og Bærum, Ketil Thue, har også forklart i retten at han mener Jensen er skyldig i å ha smarbeidet med Cappelen.

- Jeg tok opp med Jensen at jeg anså stilen hans som kontroversiell. Jeg mente også at stilen var en belastning for ham selv, for seksjonen og for meg i retten.

Aas tok også opp at han valgte å skynde seg langsomt da han mottok mange tilbakemeldinger mot Jensen, fordi det er lett å komme med beskyldninger mot personer i politiet, men samtidig vanskelig å forsvare seg mot.

Elden: - Jensen ikke overrasket

- Jensen er ikke overrasket. Det har vært en ganske tilspisset situasjon mellom Aas og ham tidligere. At en rekke rykter nå trekkes opp, selv om de er tilbakevist, forventet ham, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

John Christian Elden forsvarer Eirik Jensen.

Aas fortalte også i retten at Jensen hadde et grusomt rykte i deler av politiet i Oslo. Som politileder i Oslo politidistrikt fikk han flere klager på Jensen.

- Flere ledere i SO var oppgitt over Jensen. Han hadde manglende tilstedeværelse. To av dem tok også hver for seg opp problemer om at det var mulig Jensen drev med irregulær omgang med kriminelle, sier Aas i retten.

- Hver for seg tok også to av lederne opp at Jensen drev med «urent trav»

Aas forklate også i retten at han opplevde situasjonen som vanskelig, og at han lot tvilen Jensen til gode. Aas vurderte også å varsle Spesialenheten, men i samråd med visepolitimester det ikke var nok til å starte en etterforskning på daværende tidspunkt.

Jensen ble overført

Da Aas tok over som sjefen til Jensen jobbet den nå tiltalte eks-politimannen med gjengprosjektet i Oslo, i avsnittet for Spesielle operasjoner (SO). Jensen kom ikke overens med Aas, og den nye politisjefen var blant annet skeptisk til Jensens metode med behandling av politiinformanter.

Les også: Her fersker spanerne Eirik Jensen på video

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I 2011 ble det bestemt at Jensen skulle overføres fra SO til politimesterens strategiske stab i politidistriktet. Han skulle ikke ha en operativ rolle, men fortsette å ha kontakt med politiinformanter. Aas var ikke begeistret for dette.

Tiltalte Gjermund Cappelen. Bildet er fra første dag av rettssaken.

Se video: Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

Da Jensen ble overført til sin nye avdeling skrev han sin egen stillingsinstruks, hvor det blant annet heter:

«Strategisk rådgiver skal fremme politidistriktets dialogmodell inn mot ovennevnte miljøer ved at rådgiveren selv fører dialog mot disse, og med de kriminelle gjengene. Dette for til enhver tid å være oppdatert og å ha fersk informasjon om bevegelser i miljøene.»

Selve overføringen skjedde ikke før sommeren 2013, og konflikten mellom Jensen og Aas eskalerte og det gikk så lagt som at Jensen engasjerte egen advokat.

Les også: Jensen innrømmer å ha mottatt klokkegave av Cappelen

Skjult lydopptak

I mars 2013 hadde Jensen et møte med sin tidligere sjef, Aas, hvor han i all hemmelighet gjorde et skjult opptak av krangelen. Lydfilen ble beslaglagt på ordre fra Spesialenheten, i forbindelse med at Jensen ble pågrepet i februar 2014.

Les også: Hevder Jensen jobbet med torpedoer

Les også: Riksadvokaten hadde hemmelige møter om strafferabatt for Cappelen

I forkant av møtet mellom de to ble det sendt en rekke SMS-er. Sent på kvelden klokken 23.38, dagen før møtet, skrev Jensen følgende ifølge VG:

Disse lappene med narkotikaregnskap ble beslaglagt på Cappelens bolig i Bærum 19. desember 2013. Lappen viser kallenavn på personer som skulle få hasj, bestilling og hasjtype.

«Hei. for min del ikke noe å diskutere. Tar konsekvensen. Snodig at du ikke etter alle samtaler forstår tegningen. Dette orker jeg ikke å bruke energi på. Det eneste jeg hadde igjen var vel erfaringen fra mer enn 25 års arbeid innenfor dette feltet. Det at du aldri signaliserer at du har evnen til å se hva jeg driver med, viser for alle mistilliten. og gjør min innsats bortkastet ...».

Les også: Jensen gjemte våpen i skittentøyskurv og plastkasse



Morgenen etter, klokken 09.26, svarte Aas på meldingen:

«Hallo igjen, du må rett og slett jekke deg ned litt, Eirik, en sak har alltid flere sider, og du må skjønne at det er snakk om å innrette seg i forhold til andre kolleger. Mangel på samordning og kommunikasjon skaper vanskeligheter. Så jeg har behov for en samtale med deg».

Jensen har også tidligere vært etterforsket av Spesialenheten med mistanke om å ha for tett kontakt til kriminelle, men den saken ble henlagt i 2009.

Har du sett denne videoen?