En avslutningsfest for 10.-klassinger i Stjørdal natt til tirsdag endte med at en av ungdommene ble angrepet og påført flere stikk med et stikkvåpen.

Ungdommen som ble knivstukket anmeldte selv forholdet til politiet tirsdag ettermiddag, skriver Adresseavisen.

Fornærmede har vært til kontroll på sykehus og har bare lettere skader, men politiet ser på knivstikkingen som alvorlig ettersom det kunne ha endt langt verre.

– Vi pågrep den mistenkte og han er nå siktet, men løslatt på grunn av sin unge alder, sier etterforskningsleder Eivind Guldahl ved Stjørdal lensmannskontor.

Festet startet mandag kveld på Hellstranda i Stjørdal og det skal ha vært opptil flere hundre ungdommer til stede.

– De involverte ungdommene skal begge være avgangselever fra ungdomsskolen. Ingen ting tyder på at voldsutøvelsen var planlagt, sier Guldahl.

Politiet ønsker kontakt med vitner til hendelsen, spesielt folk som kan ha tatt bilder eller videoer fra strandfesten.

