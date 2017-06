Tilbyr pasienttransport med dødninghode på panseret

ANNONSE

Selskapet Rock Taxi - med en bilpark i sort og dødninghode på panseret - har vunnet anbudsrunden om ikke-akutt pasienttransport i Randaberg kommune i Rogaland, skriver Vårt Land.

Går alt etter planen starter firmaet opp med å kjøre pasienter 21. juli.

- Ja, da starter vi opp, om det ikke kommer klager. Så langt har jeg ikke merket meg noen negative reaksjoner lokalt på utsmykkingen av bilene, men det har vært noe etter all medieomtalen, sier daglig leder i Rock Taxi, Leif Kåre Larsen (33), til Nettavisen.

Rock Taxi ble startet opp i 2008, har i dag fire biler og kjører drosje over hele Nord-Jæren. «Vi ønsker å gi kunden en uforglemmelig opplevelse, en trygg og komfortabel reise og den beste service», skriver selskapet selv på sin Facebook-side.

Leiv Kåre Larsen sier til Nettavisen at selskapet både har hatt pasientkjøring og skolekjøring før.

Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, er ikke sikker på om alle pasientgrupper vil like utsmykkingen på bilene. Den omfatter flammer, et dødninghode og tallet 666 i telefonnummeret til Rock Taxi:

- For de fleste er symbolikk som dette blitt nokså stuerent, men det er ikke gitt at alle pasientgrupper vil trekke på smilebåndet, sier hun til Vårt Land.

Rock Taxi har bygget seg opp og har i dag en bilpark på fire biler, alle sortlakkert og med dødninghode på panseret - og fullt musikkanlegg innvending.

Startet som en spøk

Daglig leder i Rock Taxi sier til Nettavisen at ideen om utsmykkingen av drosjene startet som en spøk, men at det også var et forsøk på å skille seg ut i mengden av drosjeselskaper.

- Jeg ville ha et telefonnummer som biter seg fast, og dermed ble det 666 som de tre siste sifrene. Men jeg har jo 777 også i nummeret, så det oppveier litt, sier Larsen.

For full musikk



- Er det bare telefonnummeret og utsmykkingen av bilene som skiller dere ut?

- Nei, vi har jo litt ekstrautstyr inne i bilene også. Det er musikkutstyr, monitorer, lys og internett i alle bilene.

