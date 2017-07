Tiltale: Mann forgrep seg på mindreårig stedatter i kjellerbod

Politiet mener også at mannen i 40-årene har forgrepet seg på jenten da hun var påvirket av alkohol og/eller narkotika.

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha forgrepet seg mot sin stedatter ved flere anledninger i tidsrommet 2006 - juni 2011. Jenten skal i dette tidsrommet ha vært mellom syv og tolv år.

I tiltalen går det frem at overgrepene skal ha skjedd i en kjellerbod og/eller i en leilighet på en adresse øst i Oslo.

Overgrepene skal også ha skjedd i samvær med barnets mor, går det frem av tiltalen. Mannen skal også ifølge politiet ha hatt seksuell omgang med jenten da hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Nekter straffskyld

I tiltalen heter det blant annet:

«I tidsrommet fra 2006 til juni 2011 på XX i Oslo, skaffet han seg den i post I beskrevne seksuelle omgang med YY, født ZZ, ved å holde henne fast og/eller true med at han ville forlate moren hennes om hun ikke gjorde som han sa.»

- Min klient stiller seg uforstående til hele tiltalen, sier mannens forsvarer Jan Magne Birkeland til Nettavisen.

Nettavisen er gjort kjent med at de ovenfornevnte forholdene først ble henlagt av politiet og statsadvokaten i Oslo, under tvil. Men da nye overgrep ble anmeldt, og det kom nye opplysninger, etterforsket politiet overgrepene fra 2006 - 2011 på nytt.

Verken politiadvokat Ellis Bentdal, ved Oslo politidistrikt, eller statsadvokat Asbjørg Lykkjen har vært tilgjengelig for kommentar i saken.

- Glad for tiltale

Mannen er også tiltalt for «å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.»

Ifølge tiltalen skal mannen ved flere anledninger i 2016 ha forgrepet seg på stedatteren da hun var påvirket av alkohol og/eller narkotika.

- Min klient er glad for at det er blitt tatt ut tiltale. Saken har vært en belastning for henne, sier jentens bistandsadvokat Brit Kjelleberg i en kort kommentar til Nettavisen.

I de to siste tiltalepostene går det frem at mannen må svare for å ha vært i besittelse av 0,6 gram hasj og for å ha gitt hasj og/eller marihuana til sin mindreårige stedatter.

Rettssaken er berammet i oktober i Oslo tingrett.

