Tiltalt 17-åring søkte «Islamsk stat» over 200 ganger på internett

Påtalemyndigheten forsøker å tegne et bilde av en ekstremistisk tenårig, men forsvareren mener våpenbilder og nettsøk ikke beviser noe som helst.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Mandag fortsatte rettssaken mot den tiltalte 17-åringen som ble pågrepet med en bombelignende gjenstand lørdag 8. april.

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld.

Politiet sperret av et område på Grønland i Oslo sentrum etter at 17-åringen ble pågrepet.

17-åringen ble pågrepet dagen etter terroranslaget i Stockholm, hvor til sammen fem personer ble drept. Etter bombeepisoden i Oslo sentrum høynet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) terrorberedskapen i nasjonen til nest høyeste nivå, som kalles «sannsynlig med terroranslag i Norge» (se faktaboks om trusselnivåene under).

Tidligere har Nettavisen omtalt at PST fant våpenbilder av den tiltalte tenåringen, og at han har vært medlem av ulike ekstremistgrupper på appen Telegram Messenger. I retten ble de ulike gruppene presentert mandag.

Fakta: Trusselnivåer

Rangert fra høyeste til laveste beredskapsnivå: Meget sannsynlig: Det er meget god grunn til å forvente anslag mot Norge.



Det er meget god grunn til å forvente anslag mot Norge. Sannsynlig: Det er grunn til å forvente anslag mot Norge.



Det er grunn til å forvente anslag mot Norge. Mulig: Det er like sannsynlig som usannsynlig.



Det er like sannsynlig som usannsynlig. Lite sannsynlig: Det er liten grunn til å forvente anslag mot Norge.



Det er liten grunn til å forvente anslag mot Norge. Svært lite sannsynlig: Det er svært liten grunn til å forvente angrep i Norge. Kilde: PST/Nettavisen

Det kom også frem hvilke nettsøk 17-åringen har gjort, noe Nettavisen også har omtalt deler av tidligere. Politioverbetjent Håvard Folkedal i PST gjorde rede for noen av nettsøkene som var:

En islamsk stat.



Et terrorangrep i Storbritannia.



England angriper.



Kalifatet.



Muhajideen i Ungusjetia.



Flest søk på Islamsk stat

«Islamsk stat» var søkt opp 235 ganger, langt flere enn alle øvrige søk som er funnet på telefonen til 17-åringen. Totalt fant PSTs etterforskere 594 internettsøk i Google, hvorav 105 av dem er såkalte unike søk (enkeltvise søk), i perioden 7. desember 2016 - 8. april 2017.

Marit Bakkevig, statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembeter (NAST).

I retten kom det også frem at den tiltalte tenåringen har bokmerket et søk i Google på «en islamsk stat». PST mener 17-åringen har et ekstremistisk islamistisk syn. I tiltalen går det også frem at han hadde til hensikt å skade andre.

- Nå kommer du meg litt i forkjøpet, hva jeg mener om bevisene er noe som normalt hører hjemme i en avsluttende prosedyre, men vi legger frem bevis som skal underbygge tiltalen, sier statsadvokat i Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) Marit Bakkevig til Nettavisen.

17-åringen var i over fire måneder siktet for terrorvirksomhet, men Nettavisen omtalte i august at det ble tatt ut tiltale for en mildere lovbestemmelse som går på «oppbevaring av skytevåpen mv. i den hensikt å begå en grov straffbar handling».

Øvre strafferamme er 10 års fengsel. Den tiltalte russiske statsborgeren mener han ikke har hatt til hensikt å skade noen.

Vi lærer å drepe vantro

I perioden mars - april i år, like før han ble pågrepet, ble han medlem av flere ekstremistiske grupper på Telegram. Noen av gruppene er:

Troende brødre.



Ummah News.



Vi lærer å drepe kuffar (vantro) i Allahs navn.



Muslimenes slag.



Advokat Javeed Shah er forsvarer for den tiltalte 17-åringen.

I korte trekk er fellesnevneren for de ulike gruppene av ulike personer har hyllet terrorhendelser, omtaler det vestlige samfunnet i nedsettende ordelag og at de deles ekstremistiske videoer.

- Dette beviser ingenting. Hvis alle som gjør nettsøk eller lagrer videoer og bilder på telefonen sin skal kalles terrorister eller ekstremister ville vi hatt mange på tiltalebenkene i rettsalene i Norge, sier 17-åringens forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

- Hva tenker du om at det er funnet bilder av at han poserer med våpen?

- Det er ikke et ekte våpen. Det beviser heller ikke noe.

- Det visuelle uttrykket blir jo det samme?

- Det kan du si, men bildet viser bare at han holder et falskt våpen. Ikke noe mer.

Viste brutal IS-videoer

I retten anførte Shah også at 17-åringen har betydelig andre søk som ikke er relatert til straffbare handlinger eller ekstremisme, og han leste opp alt fra TV-serier, navn på butikker, vanlige banktjenester og navn på en videregående skole i Oslo.

PST har ikke dokumentert at tiltalte har delt slikt budskap i Telegram, men det er gjort funn av videoene og ekstremistiske bilder på hans iPhone 7. Politiet har også dokumentert at han spesifikk har bedt om ulike videoer med ekstremistisk innhold og andre propagandafilmer for IS.

Noen av dem, som viste brutale henrettelser av fanger i Islamsk Stat (IS), ble vist i retten. I korte perioder så rettens dommer bort fra lerretet da videoen ble vist. Tiltaltes forsvarer så også bort da noen av de verste scenene ble vist og tiltalte selv så flere ganger ned på pulten da en propagandavideo for IS ble spilt av.

Retten ønsket opprinnelig ikke å ha presse til stede under rettssaken, men pressen anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

