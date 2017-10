Tina har tatt fire sjåfører på fersken: – Håper de mister jobben!

I løpet av én måned har Tina Desirée Karstensen Egeberg (23) fersket fire bussjåfører i å bruke mobilen mens de kjører.

(rb.no): Nå har 23-åringen sett seg lei på det hun mener er farlige sjåfører og ansvarsfraskrivelse fra busselskapene.

– Jeg er lei av å sitte på med bussjåfører som mener det er viktigere å ha personlige samtaler enn å følge med på trafikken, sier Tina Desirée.

Romerikes Blad har fått tilgang til bilder og videoer fra flere av kjøreturene, som viser sjåførene kjøre buss samtidig som de sitter og prater i mobiltelefonen.

– Ved alle hendelsene har jeg klaget til Ruter, Nettbuss og Unibuss om hva som har skjedd. Tilbake får jeg bare standardsvaret om at dette skal de rydde opp i. Jeg hører aldri noe mer, noe som gjør at jeg ikke føler å bli tatt på alvor, sier hun.

– Et ekstra ansvar

23-åringen er klar på hva hun mener konsekvensen bør være:

– Jeg skulle ønske de mister jobben og førerkortet. Egentlig har jeg tenkt på å anmelde dette til politiet, men jeg regner med at de ikke har kapasitet til å etterforske uansett.

LEI: – Jeg er lei av å sitte på med bussjåfører som mener det er viktigere å ha personlige samtaler enn å følge med på trafikken, sier Tina Desirée Karstensen Egeberg.

Politiet har ingen konkrete tall på hvor mange buss- og yrkessjåfører de stanser for mobilbruk, men politioverbetjent og fungerende leder Kai Voldengen i UP distrikt Øst er klar på at de jevnlig avdekker at sjåfører bryter loven.

– For buss- og yrkessjåfører så hviler det et ekstra ansvar for å følge trafikkreglene. Konsekvensene ved en trafikkulykke vil være svært store, sier han.

Han påpeker at det er kun et fåtall som ikke velger å overholde trafikkreglene.

– De fleste følger bestemmelsen, men det er unntak også blant yrkessjåførene.

– Hvor farlig kan det være å snakke i håndholdt mobil?

– Farepotensialet er veldig stort. Du blir utrolig ukonsentrert. Stadig vekk hører vi fra dem vi stopper at de nesten ikke så oss. Da forstår du hvor skummelt dette kan være, svarer politioverbetjenten.

EKSTRA ANSVAR: Fungerende UP-sjef på Romerike, Kai Voldengen.

– Totalt uakseptabelt

Regiondirektør for Nettbuss i Oslo og Akershus, Per Nilsen er klar på at de tar alle klagene de får inn på største alvor.

– Bruker våre sjåfører håndholdt mobiltelefon så er det helt uakseptabelt, sier han.

Nilsen er tydelig på at det ifølge norsk lov er ulovlig å bruke mobilen under kjøring. Noe alle deres 700 sjåfører i Oslo og Akershus er klar over.

– Får vi konkrete henvendelser så tar vi tak i det med en eneste gang. Reglene våre er krystallklare og ved alle møter og samlinger er dette noe vi tar opp med sjåførene.

– Hva tenker du om at hun ikke føler å bli tatt på alvor når hun klager?

– Vi har ikke noen mulighet til å kunne gi en tilbakemelding på hva vi gjør videre med saken da dette er personalsaker, men jeg kan love at det kommer reaksjoner hvis vi får avdekket at noe slikt har skjedd.

– Kan sjåførene bli oppsagt?

– Hvis en sjåfør ikke klarer å innrette seg etter selskapets retningslinjer så kan det føre til oppsigelse. Det har vært sjåfører som har måttet slutte.

Ifølge Nilsen får selskapet få klager som går på mobilbruk blant deres sjåfører.

– I snitt får vi nok to til fire slike henvendelser i måneden. Ut fra den totale andelen klager, så er dette svært få. Men vi vet at det er mørketall her, fordi ikke alle reisende varsler oss, sier Nilsen, og understreker:

– Det er også viktig å merke seg at en del av disse klagene også kommer når våre sjåfører bruker handsfree, noe som er helt lovlig.

FÅR KONSEKVENSER: Kommunikasjonsjef i Unibuss, Ina Helen Østby.

Nulltoleranse

Også kommunikasjonssjef Ina Helen Østby hos Unibuss er klar på at de tar alle klager de mottar på største alvor.

– Vi har mye fokus på dette internt. Det skal være godt kjent at dette er ulovlig. Det viktigste for oss er at trafikksikkerheten og sikkerheten til passasjerene våre blir ivaretatt.

Unibuss har totalt rundt 1.500 sjåfører.

– 500 av disse er på Romerike. Hvor mange henvendelser vi får varierer fra måned til måned. Det jeg kan si er at også vi mottar svært få klager på dette.

Likevel kommer det inn saker de må ta tak i.

– Der det er mulig å spore kundeklagen tilbake til den aktuelle sjåføren, så blir denne medarbeideren fulgt opp etter gjeldende prosedyrer hos oss, sier hun.

– Ansvarsløst

Trygg trafikk mener slike ulovligheter bør få konsekvenser.

– Det er ansvarsløst fra sjåførens side. Det er ulovlig med håndholdt mobil, og det passasjeren har gjort her er helt rett ved at hun har kontaktet arbeidsgiver, sier Unni Knutli, distriktsleder i Trygg Trafikk Akershus.

– Hva tenker dere i Trygg Trafikk om at passasjeren ikke føler at hun blir tatt på alvor?

– Det er ikke bra i det hele tatt, sånn skal det ikke være. Noen velger å ta kollektivt fordi det føles tryggere enn å kjøre selv. Da har busselskapene helt klart en utfordring som de må gjøre noe med.

Hun har tro på at busselskapene faktisk følger opp slike henvendelser.

– Men jeg velger å si at de har en utfordring i å få dette til å ta slutt eller forbedre situasjonen. Dermed må de vurdere om deres iverksettelsestiltak for å få dette til å stoppe er gode nok.

